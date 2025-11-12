Aryna Sabalenka już na Malediwach! Wskoczyła w bikini i serwuje gorące fotki!

Aryna Sabalenka tuż po przegranym finale WTA Finals w Rijadzie zdradziła, że rusza od razu na urlop na Malediwy. I tradycyjnie zaraz po przybyciu na rajską wyspę zaserwowała fanom na Instagramie całą serię gorących fotek w bikini. "Czas na relaks" - napisała liderka rankingu WTA. Zobaczcie, jak wypoczywa Sabalenka.

W życiu pewne są śmierć, podatki i to, że Aryna Sabalenka na wakacjach zasypie swoje konto na Instagramie kolejnymi zmysłowymi fotkami w bikini. Białorusinka po ostatnim meczu w sezonie wyskoczyła od razu na Malediwy, a jej fani mogą już podziwiać pierwszą serię gorących zdjęć z urlopu liderki rankingu tenisistek.

Aryna Sabalenka była bardzo rozgoryczona po porażce (3:6, 6:7) z Jeleną Rybakiną w finale WTA Finals w Rijadzie. Tym bardziej, że w tym sezonie przegrała dużo meczów o prestiżowe tytuły, jak choćby finały Australian Open czy Roland Garros.

- Najgorsze, że w tym sezonie przegrałam większość ważnych finałów, w których grałam. Dlatego chyba po prostu usiądę na Malediwach, popijając tequilę i przeanalizuję swoje zachowanie oraz emocje. Mam nadzieję, że w następnym sezonie pójdzie mi lepiej - stwierdziła pierwsza rakieta świata na konferencji prasowej.

Słońce, plaża i zimne drinki... Aryna Sabalenka relaksuje się już na Malediwach, a wspomniana tequila pewnie już pomogła Białorusince pogodzić się z porażką w Rijadzie. Tym bardziej, że przecież to był świetny sezon w wykonaniu gwiazdy z Mińska, która z turniejowych nagród uzbierała ponad 15 milionów dolarów! Pobiła 12-letni rekord legendarnej Sereny Williams, która w 2013 r. uzbierała "tylko" 12,38 mln dol.

