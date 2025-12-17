Eugenie Bouchard, była gwiazda tenisa, nadal zachwyca fanów, choć jej kariera sportowa dobiegła końca.

Kanadyjka, znana z finału Wimbledonu, opublikowała odważne zdjęcia z wakacji, które wywołały burzę w mediach społecznościowych.

Jej posty, pełne komplementów od fanów, pokazują, jak Bouchard utrzymuje status ikony po zakończeniu kariery.

Królowa mediów społecznościowych

Mimo że Eugenie Bouchard ogłosiła w tym roku zakończenie 16-letniej kariery tenisowej, wciąż cieszy się statusem wielkiej gwiazdy. Kanadyjka, która obecnie próbuje swoich sił w pickleballu, z ogromnym zaangażowaniem prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje imponujące 2,3 miliona użytkowników – to niemal dokładnie tyle samo, ile posiada liderka światowego rankingu WTA, Iga Świątek. Ten fakt pokazuje, jak ogromną popularnością, mimo sportowej emerytury, wciąż cieszy się 31-latka.

Gorące zdjęcia rozpaliły fanów

Tym razem była tenisistka podzieliła się z fanami kadrami z wakacji na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Na zdjęciach pozuje na plaży w odważnym bikini w panterkę, trzymając w ręku owocowy szaszłyk. Fotografie opatrzyła żartobliwym podpisem: „Nie to, żebym się nie bawiła”. Reakcja internautów była natychmiastowa i niezwykle entuzjastyczna. Sekcja komentarzy została zalana komplementami. „Piękne zdjęcie” - napisał jeden z fanów. „Spektakularnie” - skomentował inny. „O mój Boże, jaka wspaniałość” - dodał trzeci z użytkowników.

Niezapomniany finał Wimbledonu i szczyt kariery

Największe sukcesy sportowe Eugenie Bouchard odnosiła w 2014 roku. Mając zaledwie 20 lat, dotarła do finału Wimbledonu, gdzie uległa Petrze Kvitovej. Została wówczas pierwszą w historii reprezentantką Kanady, która zagrała w finale wielkoszlemowego turnieju w grze pojedynczej. W tym samym sezonie dotarła również do półfinałów Australian Open i French Open, co pozwoliło jej awansować na najwyższe w karierze, 5. miejsce w rankingu WTA. Choć w kolejnych latach jej wyniki nie były już tak spektakularne, status jednej z najbardziej medialnych zawodniczek w tourze utrzymała do samego końca kariery.

