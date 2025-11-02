Jelena Rybakina w bikini na plaży! Wielka rywalka Igi Świątek onieśmiela urodą!

Jelena Rybakina to wielka rywalka Igi Świątek, a panie znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Jako seniorki zagrały ze sobą już 10 razy, a bilans tej rywalizacji to 6-4 dla Polki, która w tym roku aż czterokrotnie znalazła sposób na 2 lata starszą przeciwniczkę. Jednak zawsze były to zażarte bitwy.

Jelena Rybakina przyszła na świat 17 czerwca 1999 roku w Moskwie. Jest córką Andreja Rybakina, producenta w stacji telewizyjnej NTV (związanej z Gazpromem) i Jekateriny, która pracowała na stanowisku kierowniczym w firmie budowlanej. Ma starszą siostrę Annę, z którą od najmłodszych lat trenowała rożne dyscypliny sportu. Początkowo Jelena skupiała się na gimnastyce artystycznej i łyżwiarstwie figurowym, ale w wieku 6 lat, z powodu zbyt wysokiego wzrostu (dziś ma 184 cm), zrezygnowała z tych dyscyplin na rzecz tenisa. Jako juniorka trenowała w moskiewskich klubach Dynamo i Spartak, pod okiem m.in. byłego tenisisty Andreja Czesnokowa (top 10 ATP).

Ważnym momentem w karierze Jeleny Rybakiny była zmiana obywatelstwa w 2018 roku. Mając 19 lat, przyjęła atrakcyjną finansowo ofertę z Kazachstanu i od tej pory reprezentuje ten kraj. W Rosji była pozbawiona wsparcia, a Kazachowie zainwestowali w nią duże pieniądze. Ta inwestycja zwróciła się dość szybko. W 2019 r. Rybakina wygrała pierwszy turniej WTA w Bukareszcie i weszła do Top-100 rankingu. W 2020 roku dotarła do pięciu finałów WTA (rekord touru), stając się pierwszą Kazaszką w Top-20. Największy sukces to wygrana w Wimbledonie 2022 (pokonała m.in. Simonę Halep i Ons Jabeur w finale), w którym nie mogłaby zagrać, gdyby wciąż reprezentowała Rosję. W 2023 roku dotarła do finału Australian Open, wygrała dwa turnieje WTA 1000 (Indian Wells i Rzym) i wspięła się na pozycję nr 3 w rankingu.

Jelena Rybakina ma jeden z najmocniejszych serwisów w WTA – regularnie przekracza 190 km/h. W tym sezonie zaserwowała już prawie 500 asów, zdecydowanie najwięcej w całym tourze. Często zmaga się z alergiami (wiosną osłabiają ją pyłki) i kontuzjami pleców, co powoduje wycofania z turniejów. W 2024 rozstała się z wieloletnim trenerem Stefano Vukovem, z którym łączą ją skomplikowane relacje. Chorwat oskarżany był o znęcanie się psychiczne nad tenisistką i został nawet zawieszony przez WTA. Rybakina stanowczo go broniła i Vukov w końcu wrócił do jej boksu.

