Zabawna wpadka Igi Świątek w czasie sesji na WTA Finals. Co ona miała na nogach?

Iga Świątek wzięła udział w sesji zdjęciowej przed WTA Finals 2025 w Rijadzie, prezentując się w olśniewającej sukni.

Polska tenisistka, znana z niechęci do wysokich obcasów, tym razem założyła szpilki polskiej projektantki.

Uważni fani szybko wychwycili jednak zabawną wpadkę, która stała się hitem w mediach społecznościowych.

Co takiego zrobiła Iga Świątek, że rozbawiła internautów? Odkryj szczegóły tej wpadki!

Iga Świątek i inne tenisistki biorące udział w WTA Finals 2025 w Rijadzie pozowały w tradycyjnej sesji poprzedzającej turniej. Polka założyła złocisto-miedzianą suknię zaprojektowaną przez saudyjską markę modową Lurline. Do tego specjalnie do zdjęcia założyła szpilki. To rzadkość, bo Iga Świątek znana jest z tego, że nie przepada za butami na wysokim obcasie. Nawet do wieczorowych kreacji przy okazji różnych uroczystości i sesji zdjęciowych zazwyczaj wybierała obuwie na płaskim obcasie. Teraz jednak założyła szpilki polskiej projektantki Vandy Novak.

Iga Świątek w szpilkach i specjalnej arabskiej sukni przed WTA Finals 2025!

Iga Świątek długo jednak w tych szpilkach nie wytrzymała. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z sesji, na którym Polka pozuje do zdjęcia wraz z trzema amerykańskimi tenisistkami - Coco Gauff, Madison Keys i Amandą Anisimovą. Widać na nim wyraźnie, że spod eleganckiej sukni naszej gwiazdy wystaje sportowe obuwie. Najwyraźniej Iga nie chciała za długo męczyć nóg w szpilkach przed rywalizacją w WTA Finals. Poniżej to nagranie.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025?

Iga Świątek występ w WTA Finals rozpocznie meczem z Madison Keys. Polka zagra z Amerykanką w sobotę 1 listopada o godzinie 16 polskiego czasu. W grupie Igi Świątek są też Jelena Rybakina i Amanda Anisimova, które zmierzą się po meczu polskie tenisistki. Transmisja TV z WTA Finals 2025 na antenie Canal+ Sport 2.