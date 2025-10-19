Aryna Sabalenka z przyjaciółką prężą się w skąpych bikini! Ale forma!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-10-19 15:50

Aryna Sabalenka i Paula Badosa przyjaźnią się od lat i bardzo lubią spędzać ze sobą czas. Białorusinka dołączyła do Hiszpanki, która z powodu kontuzji zakończyła już sezon. Tenisowe gwiazdy wygrzewają się razem w Dubaju, serwując fanom gorące fotki w bikini.

  • Liderka światowego tenisa, Aryna Sabalenka, dołączyła do przyjaciółki Pauli Badosy w Dubaju.
  • Tenisistki, znane ze swojej długoletniej przyjaźni, pochwaliły się wspólnymi zdjęciami w bikini.

Aryna Sabalenka już na pewno zakończy kolejny rok na fotelu liderki rankingu. Na początku listopada ósemka najlepszych tenisistek na świecie powalczy jeszcze w Rijadzie w WTA Finals, ale Iga Świątek straciła już nawet matematyczne szanse na dogonienie Białorusinki w tym sezonie. Tenisistka z Mińska po pobycie Hongkongu przeniosła się do Dubaju, gdzie dołączyła do swojej bliskiej przyjaciółki Pauli Badosy. Hiszpanka zakończyła już sezon z powodu kontuzji i przechodzi tam proces rehabilitacji, korzystając ze świetnej pogody. W niedzielę dwie tenisowe gwiazdy zrobiły sobie wolne i wygrzewały się razem w bikini, a fanom serwowały na Instagramie kolejne gorące fotki.

Seksowna rywalka Igi Świątek pręży się w bikini! Nabiera sił po kontuzji i rozstaniu

Aryna Sabalenka i Paula Badosa przyjaźnią się już od dłuższego czasu. Mają wspólne charaktery i temperamenty. Często razem wygłupiają się, dzieląc się z kibicami zabawnymi zdjęciami. Hiszpanka w 2022 r. była nawet wiceliderką rankingu, ale potem prześladowały ją kontuzje, które mocno wyhamowały jej tenisową karierę. Obecnie Badosa znów leczy uraz. W rankingu 27-latka zajmuje 23. miejsce.

Trener Igi Świątek nagrał ją na siłowni. Euforia wśród kibiców

Aryna Sabalenka i Paula Badosa w Dubaju
78 zdjęć
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Iga Świątek o relacjach z Aryną Sabalenką. Wywiad dla "Super Expressu"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARYNA SABALENKA
PAULA BADOSA