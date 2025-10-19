Aryna Sabalenka z przyjaciółką prężą się w skąpych bikini! Ale forma!

Liderka światowego tenisa, Aryna Sabalenka, dołączyła do przyjaciółki Pauli Badosy w Dubaju.

Tenisistki, znane ze swojej długoletniej przyjaźni, pochwaliły się wspólnymi zdjęciami w bikini.

Aryna Sabalenka już na pewno zakończy kolejny rok na fotelu liderki rankingu. Na początku listopada ósemka najlepszych tenisistek na świecie powalczy jeszcze w Rijadzie w WTA Finals, ale Iga Świątek straciła już nawet matematyczne szanse na dogonienie Białorusinki w tym sezonie. Tenisistka z Mińska po pobycie Hongkongu przeniosła się do Dubaju, gdzie dołączyła do swojej bliskiej przyjaciółki Pauli Badosy. Hiszpanka zakończyła już sezon z powodu kontuzji i przechodzi tam proces rehabilitacji, korzystając ze świetnej pogody. W niedzielę dwie tenisowe gwiazdy zrobiły sobie wolne i wygrzewały się razem w bikini, a fanom serwowały na Instagramie kolejne gorące fotki.

Seksowna rywalka Igi Świątek pręży się w bikini! Nabiera sił po kontuzji i rozstaniu

Aryna Sabalenka i Paula Badosa przyjaźnią się już od dłuższego czasu. Mają wspólne charaktery i temperamenty. Często razem wygłupiają się, dzieląc się z kibicami zabawnymi zdjęciami. Hiszpanka w 2022 r. była nawet wiceliderką rankingu, ale potem prześladowały ją kontuzje, które mocno wyhamowały jej tenisową karierę. Obecnie Badosa znów leczy uraz. W rankingu 27-latka zajmuje 23. miejsce.

