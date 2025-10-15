Seksowna rywalka Igi Świątek pręży się w bikini! Nabiera sił po kontuzji i rozstaniu

Paula Badosa w kusym bikini korzysta z urlopu

Paula Badosa jest jedną z czołowych tenisistek świata. Obecnie plasuje się na 23. miejscu w rankingu WTA, a w 2022 roku plasowała się nawet na 2. pozycji! Poprzedni rok też był dla niej całkiem udany, ponieważ zakończyła zmagania na 12. pozycji w rankingu. Wtedy też ostatni raz mierzyła się z Igą Świątek – w listopadzie w Billie Jean King Cup Polka ograła Hiszpankę 6:3, 6:7(5), 6:1. Łącznie grały one ze sobą trzy razy – w 2021 roku Badosa wyeliminowała Świątek z igrzysk olimpijskich w Tokio, ale w listopadzie tego samego roku na WTA Finals Polka zrewanżowała się Hiszpance.

Paula Badosa z pewnością inaczej wyobrażała sobie końcówkę obecnego sezonu. 27-latka odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie już w 3. rundzie – w pierwszym meczu pokonała co prawda Antonię Ruzic, ale w starciu z Karoliną Muchovą odniosła kontuzję i poddała mecz. Aby odpocząć po ciężkim sezonie na korcie, Hiszpanka postanowiła wybrać się do Indonezji. Stamtąd zrobiła obszerną relację zdjęciową na swoim profilu na Instagramie, gdzie chętnie pozowała do zdjęć w skąpych strojach kąpielowych – zobaczyć je możecie w galerii poniżej.

Dla Badosy ostatnie miesiące nie były łatwe nie tylko ze względu na wydarzenia na korcie – po porażce na Wimbledonie w 1. rundzie zagrała później już tylko łącznie w trzech spotkaniach (oprócz WTA w Pekinie rozegrała jeden mecz w BJKC). Latem tego roku zakończył się głośny związek Pauli Badosy z Stefanosem Tsitsipasem – była to z pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w świecie tenisa. Spotykali się ze sobą od ponad dwóch lat, ale związek nie przetrwał próby czasu.

