Dramatyczny pościg w Siemianowicach. 16-latek pod wpływem narkotyków wjechał w zaporę

Martyna Urban
2026-02-24 11:14

Szokujący pościg w Siemianowicach Śląskich! 16-letni nastolatek, pod wpływem narkotyków, wsiadł za kierownicę Seata i ignorując sygnały policji, rozpoczął desperacką ucieczkę. Wjechał w polną drogę, rozbił auto o betonową zaporę i próbował zbiec pieszo – ostatecznie został zatrzymany. Teraz sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

Pościg za 16-latkiem

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Pościg za nieletnim. Prowadził pojazd pod wpływem narkotyków

W piątek, 20 lutego, tuż przed godziną 18:00, policjanci na ul. Konopnickiej w Siemianowicach Śląskich zauważyli Seata, który poruszał się z nadmierną prędkością. Funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania, jednak kierowca kompletnie je zignorował i wpadł w panikę. Rozpoczął dramatyczny pościg, pędząc ulicami miasta w sposób niebezpieczny dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Po kilku minutach szaleńczej jazdy, kierowca zjechał z głównej drogi w polną ścieżkę, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w betonową zaporę. Auto roztrzaskało się, a nieletni, zamiast czekać na policję, wybiegł i próbował uciekać pieszo po polu. Funkcjonariusze błyskawicznie zareagowali i zatrzymali go na miejscu.

Nastolatek zapalił marihuanę i wsiadł za kierownicę

Badanie wykazało, że 16-latek był pod wpływem marihuany. Okazało się też, że nie miał uprawnień do kierowania, nie zapiął pasów bezpieczeństwa, a samochód, którym jechał, nie posiadał aktualnych badań technicznych.

To jednak nie wszystko – w toku postępowania ustalono, że dopuścił się szeregu poważnych wykroczeń i przestępstw drogowych, w tym:

  • lekceważenia poleceń policji i ucieczki przed kontrolą,
  • prowadzenia pojazdu bez uprawnień i pod wpływem narkotyków,
  • spowodowania kolizji drogowej poza drogą publiczną,
  • jazdy z nadmierną prędkością, stwarzając zagrożenie dla innych,
  • nieużywania pasów bezpieczeństwa.

Teraz sprawą 16-latka zajmie się sąd rodzinny. Funkcjonariusze przypominają, że prowadzenie auta pod wpływem środków odurzających, bez uprawnień i ucieczka przed policją to poważne przestępstwa, za które grożą poważne konsekwencje – nawet więzienie.

