Tajna impreza "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy złamali prawo. Paparazzi wszystko wypatrzyli

Widać, że ekipa nowego "Tańca z Gwiazdami" bardzo się polubiła i lubi spędzać ze sobą czas. Za nimi już jedna zapoznawcza imprezka. Teraz, kilka dni przed startem show, pod osłoną wieczora, mimo deszczu i wiatru, celebryci dzielnie zaczęli stawiać się w lokalu przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Elegancka restauracja należy do dziennikarza Piotra Kędzierskiego, więc jego "ziomki" z programu tej nocy płacić nie musieli.

Jako pierwsza, tuż po godz. 21, zjawiła się aktorka Małgorzata Potocka (72 l.) - najstarsza uczestniczka tej edycji. Wkrótce na miejsce przybył aktor Kamil Nożyński (42 l.), który do ostatniej chwili zaciągał się papierosem. Imprezką nie pogardził też Mateusz Pawłowski (21 l.) - uwielbiany Kacperek z "Rodzinki.pl".

ZOBACZ TAKŻE: Kacperek z "Rodzinki.pl" nagle zniknął z show-biznesu. Tak teraz wygląda Mateusz Pawłowski. Co się z nim działo?

Boczarska nie grzeszy elegancją

Magdalena Boczarska (47 l.) - bodajże największa gwiazda tej edycji - postawiła na nietypową stylizację, która niezbyt pasuje do eleganckiej restauracji. Bardzo sportowy strój usprawiedliwia jednak wcześniejszy trening, z którego zapewne wracała.

NIE PRZEGAP: Panterka, rytm i te kocie ruchy. Będziecie w szoku, jak Małgorzata Potocka radzi sobie w "Tańcu z Gwiazdami"

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" łamią przepisy

Impreza potrwała kilka godzin, a gdy gwiazdy zaczęły rozchodzić się do domów, zaczęły być bardzo nieostrożne. Mateusz niczym się nie przejmując kroczył przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Okazało się też, że Stefano Terrazzino (46 l.) zaparkował swoje niemałych rozmiarów auto na przystanku autobusowym! Nieładnie. Oj, nieładnie.

Ukochana tancerza Mieszka Masłowskiego (28 l.) była z kolei tak zmęczona, że wychodząc z lokalu, mimo mrozu, przysiadła na murku.

Zobaczcie w naszej galerii, jak balują gwiazdy "Tańca z Gwiazdami".

63