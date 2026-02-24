W trzecim miesiącu roku podlewaj tym hortensje. Łodygi ogrodowej piękności pokryją się kaskadami kwiatów. Japońska odżywka do hortensji pobudzająca kwitnienie

Wczesna wiosna to kluczowy czas na pielęgnację hortensji, decydujący o ich obfitym kwitnieniu w nadchodzącym sezonie.

Po ustąpieniu mrozów należy zdjąć zimowe okrycia i przyciąć hortensje, pamiętając o specyfice przycinania poszczególnych odmian.

Naturalny nawóz - bogaty w kwasy organiczne i witaminę C, stymuluje wzrost i kwitnienie hortensji.

Chcesz, by Twoje hortensje obsypały się kwiatami? Sprawdź, co musisz zrobić z nimi w marcu!

W marcu koniecznie zrób to z hortensjami. Ten zabieg zapewni Ci odbite kwitnienie

Początek wiosny to czas ogrodniczych prac. O tej porze roku nie można się obijać. Od zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzonych wczesną wiosną zależy cały okres kwitnienia oraz owocowania. W przypadku hortensji początek wiosny oznacza zdejmowanie zimowych okryć i przygotowanie podłoża pod pierwsze nawożenie. Hortensje ogrodowe zimą wymagały okryć z agrowłókniny, które teraz się zdejmuje. Ogrodnicy wskazują, że okrycia powinno się demontować, gdy przez kilka dni notowane są dodatnie temperatury. W razie, gdy pogoda się załamie i wrócą siarczyste mrozy należy ponownie okryć hortensje ogrodowe. Przetrzymanie zimowych okryć za długo nie sprzyja krzewom. Pod warstwą agrowłókniny bardzo szybko tworzy się wilgotne środowisko, które sprzyja rozwojowi grzybów. Wilgoć w połączeniu z ciepłem może sprawić, że hortensje zaczną chorować.

Po zdjęciu zimowych okryć kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie hortensji. Wszystkie odmiany hortensji należy przycinać wczesną wiosną. Zabieg ten należy wykonać po ustaniu przymrozków, ale przed sezonem wegetacji. Warto jednak pamiętać, że hortensje ogrodowe kwitną na ubiegłorocznych pędach. Ważne zatem, aby podczas przycinania ich nie usunąć. W przypadku hortensji ogrodowych przycina się jedynie stare i zbutwiałe pędy, a także raz na 2/3 lata wykonuje się cięcie prześwietlające.

W marcu zacznij podlewać tym hortensje, a latem krzew odwdzięczy się kaskadą kwiatów

Nawożenie hortensji nie jest trudne. Wiosna warto skupić się na nawozach bogatych w azot. Stymulują one procesy wzrostu oraz kwitnienia, a także wspomagają odporność roślin. W przypadku hortensji warto pamiętać, aby używać nawozy lekko zakwaszające glebę. Hortensje najlepiej rosną w lekko kwaśnym podłożu. Świetnym nawozem łączącym w sobie kwaśne pH oraz odżywcze substancje są skórki pomarańczy. Do garnka wrzuć skórki z 3 pomarańczy, zalej wodą i doprowadź do wrzenia. Gdy wywar ostygnie podlewaj nim hortensje raz na dwa tygodnie. Skórki z pomarańczy zawierają nie tylko witaminę C, ale także kwasy organiczne, które stymulują rozrost pędów oraz procesy kwitnienia.