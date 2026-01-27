Zapisuję sobie tę datę w kalendarzu i zawsze wtedy podlewam tym hortensje. Pokruszona 1 kostka sprawia, że latem hortensje mają więcej kwiatów niż jest gwiazd na niebie

Odkryj domowe sposoby na piękne i bujne hortensje, które zachwycą Cię kwiatami przez całe lato.

Wykorzystaj drożdże, by wzmocnić korzenie i chronić rośliny przed chorobami, a skórki pomarańczy, by odżywić glebę i odstraszyć szkodniki.

Poznaj sprawdzone przepisy na nawozy, które przygotujesz z łatwością, by Twoje hortensje kwitły jak nigdy dotąd!

Kruszę droższe i zalewam wodą. W kwietniu podlewam tym hortensję

Hortensje to krzewy, które królują w wielu polskich ogrodach. W zależności od gatunku hortensja kwitnie od czerwca aż do września. Jej kwiaty są duże i robią wrażenie. Aby hortensja bujnie zakwitła należy dbać o jej regularne i prawidłowe nawożenie. To warunek konieczny, by latem móc cieszyć się pięknymi kwiatami. W pielęgnacji hortensji świetnie sprawdzą się domowe nawozy i odżywki. Krzewy hortensji można nawozić fusami z kawy oraz skórkami z banana. Moja babcia nawoziła hortensją odżywką z drożdży. To prosty nawóz, który sprawdzi się do podlewania drzew i krzewów ozdobnych.

Jak przygotować nawóz z drożdży do hortensji?

Wystarczy, że 100 g sfermentowanych drożdży zasypiesz dwoma szklankami cukru i odstawisz na około 2 godziny. Gdy cukier całkowicie się rozpuści zalej całość lenią wodą. Nawóz drożdży do hortensji będzie gotowy po kilku dniach. Przed podlewaniem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1 szklanka nawozu na 10 l wody.

Co daje podlewanie hortensji nawozem z drożdży?

Drożdże są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Działają one nie tylko jak klasyczny nawóz, ale również stymulują rośliny do lepszego wzrostu. Nawóz z drożdży wzmocni system korzeniowy roślin, wpłynie na bujniejsze kwitnienie oraz ułatwi pobieranie wody z gleby. Co ważne, drożdże chronią także przed drobnoustrojami i bakteriami oraz zapobiegają wielu chorobom, na które narażone są rośliny.

Ten nawóz do hortensji przygotujesz już zimą

Wczesna wiosna to czas, gdy intensywnie zaczyna się nawożenie roślin. W ten sposób stają się one silniejsze i przyspiesza się procesy wegetacji. W przypadku hortensji świetnym sposobem na szybkie odżywienie jest skórka pomarańczy. Zawiera ona szereg składników odżywczych takich jak: potas, żelazo, cynk, wapń i cytrynian. Wspierają one procesy wzrostu oraz kwitnienia oraz poprawiają morfologię gleby dając roślinom zapotrzebowanie na mikroelementy. Domową odżywkę do hortensji możesz zacząć przygotowywać już zimą. Dzięki temu będziesz mógł jej użyć wczesną wiosną. Wystarczy, że skórki pomarańczy pokroisz na małe kawałeczki i włożysz je do piekarnika na 130 st. Susz je w ten sposób przez około 1,5 godziny, a następnie zblenduj je na proszek. Całość przełóż do szczelnego słoika. Co jakiś czas możesz dodawać nowy zapas zmielonych skórek pomarańczy. Gdy rozpocznie się sezon ogrodowy rozsyp proszek wokół hortensji i wymieszaj z glebą. Skórki pomarańczy odstraszą szkodniki, w tym mszyce. Dodatkowo odżywka ta zakwasie glebę i dostarczy hortensji potrzebnych składników odżywczych.