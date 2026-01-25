Zima w Polsce i na świecie. Sprawdź, ile wiesz o mrozie, śniegu i rekordach!

Zima w Polsce. Kiedy się zaczyna i czym nas zaskakuje?

Zima to nie tylko czas świąt i ferii, ale też okres, który w historii meteorologii zapisał się w sposób wyjątkowy. W Polsce zima ma swoje „stałe” i „niestabilne” elementy. Czasem zaczyna się zgodnie z kalendarzem, innym razem sprawia niespodzianki. Warto pamiętać, że astronomiczna zima ma określony moment startu, a nie jest to data „ruchoma” zależna od kaprysów pogody.

W historii Polski zapisały się też zimy, które dostały przydomki. Jedna z nich przeszła do legendy jako „zima stulecia” i stała się symbolem mrozu i trudnych warunków. W tamtym czasie zima nie tylko paraliżowała komunikację i życie codzienne, ale też przyczyniła się do tragicznych wydarzeń. W ekstremalnych warunkach budynki i instalacje narażone są na awarie, co może mieć katastrofalne skutki.

Rekordy śniegu. Warszawa w 1979 roku i największe płatki śniegu

Śnieg to temat równie fascynujący. W 1979 roku Warszawa doświadczyła wyjątkowo dużej pokrywy śnieżnej, a rekordowe pomiary w tamtym okresie pokazują, jak potężna potrafi być zima w mieście.

Zimą śnieg bywa też źródłem ciekawostek. Największe płatki śniegu, jakie kiedykolwiek zanotowano, miały rozmiary, które trudno sobie wyobrazić, a ich wielkość potrafi być równie zaskakująca jak sama zima!

Ale zima to nie tylko ekstremalne wydarzenia. To też sezon, w którym wiele osób odkrywa radość z prostych przyjemności, jak lepienie bałwana. Wbrew pozorom nie każdy mróz jest do tego odpowiedni. Idealne warunki zależą od temperatury, która wpływa na konsystencję śniegu. Zbyt duży mróz sprawia, że śnieg jest suchy i sypki, a za ciepło powoduje, że robi się mokry i ciężki.

Sprawdź swoją wiedzę! Quiz o zimie i jej tajemnicach

A jeśli uważasz, że znasz zimę jak własną kieszeń, czas to sprawdzić!

Quiz, który przygotowaliśmy, zawiera pytania o daty, rekordy i zimowe ciekawostki: od tego, kiedy zaczyna się astronomiczna zima, po największy płatek śniegu i dawne nazwy miesięcy. Czy pamiętasz, która z zim w Polsce jest uznawana za „zimę stulecia” i w jakim budynku doszło wtedy do tragicznej eksplozji? A może wiesz, jaka temperatura jest najlepsza do lepienia bałwana i ile śniegu spadło w Warszawie w styczniu 1979 roku?

Zima w Polsce i na świecie. Sprawdź, ile wiesz o mrozie, śniegu i rekordach! Pytanie 1 z 10 Kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima w Polsce? 20 grudnia 21 grudnia 22 grudnia Następne pytanie