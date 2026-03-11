Wielka akcja policjantów garnizonu stołecznego. Sprawdzili niemal 26 tys. osób

Policja podsumowuje akcję "Trzeźwy poranek"

Funkcjonariusze garnizonu stołecznego prowadzili opisane działania w niedzielę oraz poniedziałek, 8 i 9 marca między 7:00 a 11:00. Głównym celem akcji było przebadanie kierujących pod kątem trzeźwości. Mundurowi sprawdzili dokładnie 25924 osoby siedzące za kierownicą. Dla niektórych z nich rutynowe spotkanie ze stróżami prawa oznaczało absolutny koniec dalszej jazdy.

Statystyki policyjne ujawniły niepokojący obraz sytuacji na drogach. 49 skontrolowanych osób znajdowało się pod wpływem alkoholu, a jedna - pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Dodatkowo wyszło na jaw, że 11 sprawdzanych kierowców w ogóle nie posiadało stosownych uprawnień. Jak przekazał mł. asp. Paweł Chmura, intensywna praca mundurowych skutkowała wystawieniem 63 mandatów karnych opiewających łącznie na sumę 46050 zł.

Funkcjonariusz ostrzega przed jazdą na podwójnym gazie

- Nietrzeźwi kierujący stanowią bardzo poważne zagrożenie na drodze zarówno dla siebie samych, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie znacznie obniża zdolność kierowcy do szybkiej reakcji, osłabia koncentrację oraz zaburza ocenę sytuacji na drodze, co prowadzi do kolizji i wypadków, w tym nierzadko ze skutkiem śmiertelnym - podkreślił funkcjonariusz.

Mundurowi z garnizonu stołecznego organizują podobne akcje ze sporą regularnością. Analogiczne działania pod szyldem "Trzeźwy poranek" miały miejsce chociażby podczas ubiegłorocznych andrzejek, w godzinach nocnych oraz porannych. Wówczas patrole zweryfikowały stan trzeźwości 13 tys. zmotoryzowanych. 32 osoby znajdowały się pod wpływem alkoholu, a dwie - pod wpływem narkotyków, do tego siedem nie posiadało uprawnień. Wszystko to zaowocowało wystawieniem 43 mandatów na kwotę blisko 10 tys. zł oraz 19 wnioskami o ukaranie do sądu.

