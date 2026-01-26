Współpracownik powiedział, jaki Karol Nawrocki jest naprawdę. Mało kto o tym wie

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski razem śmiali się na spotkaniu noworocznym, co zaskoczyło wielu obserwatorów.

Bliski współpracownik prezydenta ujawnił, że Nawrocki ma "subtelny dowcip" i nie jest "chłopakiem spod klubu".

Dziennikarka dowiedziała się, że trudne życie uodporniło Nawrockiego na krytykę, co pozwala mu zachować pogodę ducha.

Zastanawiasz się, dlaczego prezydent Nawrocki tak często się uśmiecha i co jeszcze ujawniono na jego temat?

Joanna Miziołek w najnowszym podcaście "Niedyskretnie o politykach" przypomniała, jak szef MSZ Radosław Sikorski i Karol Nawrocki razem śmiali się podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim. Zapytała bliskiego współpracownika prezydenta, czy to oznacza, że panowie mają podobne poczucie humoru.

- Karol Nawrocki ma bardziej subtelny dowcip, on nie lubi obleśnego dowcipu. Mówi do mnie współpracownik prezydenta: "Bp wy sobie wyobrażacie, że ten Karol Nawrocki to np. dziękuje sekretarkom klepiąc je po tyłku. On taki w ogóle nie jest". On ma inteligentny dowcip, on lubi inteligentnych ludzi, lubi się z nimi pośmiać, ale na zupełnie innym poziomie. To taki człowiek, że gdy jedziemy w jakąś podróż, to czyta książkę - opowiadała dziennikarka.

Jej rozmówca podkreślił, że to nie jest "chłopak spod klubu", za którego wciąż wiele osób go bierze.

Trudne życie Nawrockiego

Joanna Miziołek nie omieszkała także zapytać współpracownika Karola Nawrockiego, dlaczego ten tak często się uśmiecha. Odpowiedź zwala z nóg.

- Usłyszałam, że pan prezydent już przeszedł tyle w swoim życiu, że pozostało mu tylko się śmiać. [...] On był z biednej rodziny, zajmował się matką, ojciec wcześnie umarł. Później żona z małym dzieckiem, on studiując jednocześnie i pracując na bramce. On już naprawdę dużo widział - wymieniła.

Dziennikarka zwróciła uwagę, ze ataki w czasie kampanii wyborczej czy przytyki ze strony premiera Donalda Tuska nie bolą Karola Nawrockiego, ponieważ ten tyle przeszedł, że został uodporniony i ma twardą skórę. Trudne doświadczenia, choć przykre, nauczyły głowę państwa pogody ducha.

Przy okazji Joanna Miziołek dowiedziała się także, ze PR prezydenta odpowiadają Paweł Szefernaker i Zbigniew Bogucki, którzy często mu podpowiadają. Karol Nawrocki jednak nie zawsze słucha rad. Tak maiło być na przykład ze spotkaniem z kibicami na Jasnej Górze, które było odradzane ze względu na zdjęcia, które później mogą być wyciągane przeciwko niemu. Karol Nawrocki ma się jednak nie przejmować takimi "obrazkami" i ich ewentualnym negatywnym wykorzystywaniem.

W naszej galerii przypomnisz sobie Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym:

Sonda Jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego po pierwszych miesiącach? Dobrze – jest twardszy wobec rządu niż Andrzej Duda Źle – za dużo wet i politycznej konfrontacji Za wcześnie na ocenę, musi zdobyć doświadczenie