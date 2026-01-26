Anna Maria Żukowska bez ogródek powiedziała, co myśli o WOŚP! Można się zdziwić

34. Finał WOŚP zebrał ponad 183 miliony złotych na walkę z chorobami układu pokarmowego u dzieci.

Posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska, wsparła akcję, ale skrytykowała "szantaż moralny" i upolitycznianie WOŚP.

Od 34 lat WOŚP zebrała 2,6 miliarda złotych, kupując 81 tysięcy urządzeń dla szpitali.

Dowiedz się więcej o kontrowersjach wokół WOŚP i reakcji posłanki Żukowskiej.

Anna Maria Żukowska publicznie zadeklarowała swoje wsparcie dla WOŚP, wrzucając pieniądze do puszki wolontariuszy. Podkreśliła, że inicjatywa jest cudowną akcją charytatywną i ewenementem w skali Europy, co w jej opinii wynika m.in. z niskiego finansowania publicznej ochrony zdrowia w Polsce. Posłanka zaznaczyła, że każdy grosz jest ważny dla zdrowia dzieci. Jednocześnie Anna Maria Żukowska wyraziła swoje niezadowolenie z "szantażu moralno-politycznego" ze strony Jurka Owsiaka i kręgów liberalnych, którzy według niej sugerują, że każdy musi brać udział w akcji.

- Ja nie biorę, nie wydurniam się co roku z wymyślaniem przedmiotu aukcji, wrzucam do puszki i wpłacam na WOŚP i tyle. Ale nie podoba mi się upolitycznianie WOŚP i nie będę tego firmować - dodała w swoim wpisie.

Przez 34 lata swojej działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 2,6 miliarda złotych. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitali publicznych, co zaowocowało dostarczeniem 81 tysięcy urządzeń, znacząco wspierających polską służbę zdrowia.

Tegoroczny cel zbiórki

Tegoroczny finał WOŚP odbywał się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem zbiórki było wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Według danych fundacji, problem ten dotyczy od 1,2 do 1,5 miliona dzieci w Polsce. Po raz pierwszy w historii WOŚP skupiła się na gastroenterologii dziecięcej, odpowiadając na rosnące potrzeby w tym zakresie i konieczność zakupu nowoczesnego sprzętu.

