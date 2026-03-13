Wstrząsające odkrycie na Pomorzu! Ktoś zdewastował dziesiątki nagrobków na cmentarzu

Dawid Piątkowski
PAP
2026-03-13 21:39

Śledczy badają sprawę zniszczenia nagrobków na cmentarzu parafialnym w Niestępowie w gminie Żukowo na Pomorzu. Do dewastacji doszło w nocy z czwartku na piątek. Mieszkańcy okolicy są poruszeni skalą zniszczeń i proszą o pomoc w ustaleniu sprawców. Szczegóły poniżej.

Autor: A. Kisiel
  • W Niestępowie na Pomorzu doszło do dewastacji cmentarza parafialnego, wywołując poruszenie wśród lokalnej społeczności.
  • Zniszczono około 60 nagrobków, a sprawcy ukradli metalowe elementy, takie jak ozdoby i krzyże.
  • Policja ustala sprawców, a mieszkańcy apelują o pomoc w odnalezieniu winnych.

Zniszczone dziesiątki nagrobków

Jak przekazał mł. asp. Paweł Klinkosz z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, dotychczasowe ustalenia wskazują, że zdewastowanych zostało około 60 grobów. Sprawcy zabrali również liczne metalowe elementy z nagrobków, między innymi ozdoby, litery oraz krzyże.

Na razie funkcjonariusze nie mają sygnałów, które wskazywałyby, że zdarzenie mogło mieć podłoże ideologiczne lub było celową prowokacją.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie ukierunkowane zostało głównie na kradzież metalowych elementów nagrobków - przekazał mł. asp. Paweł Klinkosz z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Apel do mieszkańców

W związku ze zdarzeniem przedstawiciele sołectwa, parafii oraz mieszkańcy miejscowości zwrócili się z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawców. Każda informacja, która może pomóc w wyjaśnieniu sprawy, ma być przekazywana służbom.

