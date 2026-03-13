Dawid Piątkowski
2026-03-13 16:32

Podjechał na stację, zatankował paliwo i odjechał, nie płacąc ani złotówki. Wydawało się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Szybka reakcja służb pokrzyżowała jednak jego zamiary. Po kilku minutach od zgłoszenia kierowca Volkswagena Polo został zatrzymany. Wtedy wyszło na jaw coś jeszcze. 60-latek jeździł na podrobionych tablicach rejestracyjnych.

Zatankował do pełna i nie zapłacił ani złotówki. Jeden szczegół zdradził 60-latka

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
Zatankował i odjechał bez płacenia. Policja ruszyła w pościg

W czwartek, 12 marca 2026 roku, około godziny 21 dyżurny kościerskiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży paliwa na stacji benzynowej w gminie Lipusz. Osoba zgłaszająca podała również szczegóły dotyczące samochodu – jego markę, czyli Volkswagena Polo, oraz numer rejestracyjny. Informacje te natychmiast trafiły do patroli znajdujących się w terenie, które rozpoczęły poszukiwania pojazdu.

- Już po kilku minutach policjanci z Komisariatu Policji w Liniewie w miejscowości Nowa Karczma zatrzymali do kontroli drogowej opisywany pojazd. Za kierownicą Volkswagena siedział 60-letni mieszkaniec Gdańska - informuje policja.

Kierowca został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Podczas kontroli auta wyszło na jaw, że korzystał z podrobionych tablic rejestracyjnych. Funkcjonariusze ustalili także, że chwilę wcześniej ukradł ze stacji ponad 300 złotych w oleju napędowym. 60-latek jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty kradzieży oraz posługiwania się fałszywymi tablicami rejestracyjnymi.

Mężczyźnie grożą surowe konsekwencje

- Za kradzież mienia o tej wartości sprawcy grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast za posługiwanie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - dodają funkcjonariusze.

Przeczytaj także:
Najśmieszniejszy żart świata. Ten zdobył najwięcej punktów
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Dlaczego architekci powinni się ubezpieczać – Podcast Architektoniczny, Rożek Brokers Group
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki