Senior z Gdyni przyłapany na gorącym uczynku. Oferował policjantom 5 tys. zł łapówki!

Pijany, bez prawa jazdy i z łapówką! Nocna kontrola w Gdyni ujawniła serię przestępstw

Kwietniowej nocy policjanci na Oksywiu zwrócili uwagę na kierowcę forda fiesty. Kierujący jechał zygzakiem, zmieniał tor jazdy i ewidentnie stwarzał zagrożenie na drodze. Podejrzewając, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu, funkcjonariusze natychmiast zatrzymali go do kontroli.

Za kierownicą siedział 72-letni mieszkaniec Gdyni. Już na początku przyznał, że nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. Sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło, że obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia.

Na tym jednak nie koniec! Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, a jego mowa była niewyraźna. Mimo tego senior zdecydował się jeszcze zaproponować policjantom łapówkę.

- Badanie alkomatem wykazało prawie promil alkoholu w organizmie. Na domiar złego w trakcie interwencji zatrzymany próbował wręczyć funkcjonariuszom korzyść majątkową w wysokości 5 tysięcy złotych. w zamian za odstąpienie od dalszych czynności - informują policjanci z Gdyni.

Nie odpuścił nawet po ostrzeżeniu! Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia

Policjanci poinformowali seniora, że próba wręczenia pieniędzy to przestępstwo. To jednak nie zrobiło na 72-latku większego wrażenia. Mężczyzna uparcie ponawiał swoją propozycję. Ostatecznie został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Na tym sprawa się nie skończyła. Prokuratura Rejonowa w Gdyni zdecydowała o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych.

Za próbę przekupstwa grożą bardzo poważne konsekwencje.

- Za przestępstwo korupcji kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie