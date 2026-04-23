Cudzoziemcy wykupują bloki z wielkiej płyty. Kupują nie tylko Ukraińcy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-04-23 8:21

Zainteresowanie nieruchomościami w Polsce wśród cudzoziemców nie słabnie, a wręcz przeciwnie. Najnowsze dane pokazują, że padł kolejny rekord, a zagraniczni nabywcy coraz śmielej sięgają nie tylko po nowe mieszkania, ale również lokale w starszym budownictwie, w tym w blokach z wielkiej płyty.

Blok z wielkiej płyty przy Marsylskiej 3 w Warszawie

i

Autor: Szymon Starnawski Marsylska 3, osiedle Stegny. Tu w tym budynku powstało milionowe mieszkanie, zbudowane w PRL
Super Express Google News

Rekordowy rok na rynku nieruchomości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało dane, zgdonie z którymi w 2025 roku cudzoziemcy kupili w Polsce ponad 17,7 tys. mieszkań oraz około 2,4 tys. lokali użytkowych. Dodatkowo rośnie także liczba wniosków o zgodę na zakup nieruchomości przez osoby spoza Unii Europejskiej - było ich o 11 proc. więcej niż w 2024 roku. Widać więc, że cudzoziemcy coraz częściej inwestują w Polsce nie tylko z myślą o pracy, ale też o stałym osiedleniu się w naszej ojczyźnie.

Polecany artykuł:

Nie tylko nowe osiedla - popularność starszych bloków rośnie

Choć duża część transakcji dotyczy rynku pierwotnego, coraz większym zainteresowaniem cieszą się także mieszkania w starszym budownictwie. Lokale w blokach z wielkiej płyty przyciągają przede wszystkim ceną oraz dostępnością w dobrze skomunikowanych dzielnicach.

Dla wielu cudzoziemców to rozsądna alternatywa wobec droższych inwestycji deweloperskich. Starsze mieszkania często znajdują się w centrach miast lub w ich pobliżu, co czyni je atrakcyjnymi zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem. Kto je kupuje?

Ukraińcy dominują, ale lista nabywców jest dłuższa

Największą grupę kupujących stanowią obywatele Ukrainy - tylko oni nabyli ponad 9 tys. mieszkań w 2025 roku. Wysoką aktywność wykazują także Białorusini. Na rynku pojawiają się też inwestorzy z Wielkiej Brytanii, Turcji czy Indii.

To pokazuje, że Polska staje się atrakcyjnym kierunkiem nie tylko dla sąsiadów zza wschodniej granicy, ale także dla osób z innych części świata. Co ciekawe, najwięcej mieszkań sprzedaje się w regionach przygranicznych - zwłaszcza w województwie pomorskim i zachodniopomorskim.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Czym jest region przygraniczny?

Region przygraniczny to obszar położony w pobliżu granicy państwa, obejmujący:

  • województwa,
  • powiaty,
  • gminy,
  • a nawet całe miasta leżące przy granicy lub blisko niej.

Zazwyczaj mówi się, że strefą przygraniczną jest obszar 15 km od granicy państwowej. Co ważne, dotyczy to zarówno granic lądowych, jak i granicy morskiej, czyli wybrzeża Bałtyku. 

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Każde pytanie o inny kraj. Polska, Niemcy, Ukraina
Pytanie 1 z 10
DRUGĄ najdłuższą rzeką w Polsce jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIESZKANIA
UKRAIŃCY
MIESZKANIA KOMUNALNE