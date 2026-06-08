Karolina Pisarek zdradziła płeć dziecka. Tak wyglądało jej gender reveal party

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-06-08 13:12

Karolina Pisarek i jej mąż Roger Salla przeżywają jeden z najpiękniejszych okresów w życiu. W gronie najbliższych dowiedzieli się, kto powiększy ich rodzinę. Z tej okazji przyszli rodzice urządzili wyjątkowe przyjęcie. Było na bogato!

Karolina Pisarek i Roger Salla wkrótce zostaną rodzicami

Karolina Pisarek i Roger Salla od lat tworzą zgodny związek, a na ślubnym kobiercu stanęli w 2022 roku. Uroczystość odbyła się w okazałej scenerii kompleksu Pałac i Folwark Łochów w powiecie węgrowskim. Teraz para szykuje się na zupełnie nowy etap - wkrótce po raz pierwszy zostaną rodzicami.

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Radosną nowiną o ciąży zakochani podzielili się 22 kwietnia 2026 roku. Wpis błyskawicznie obiegł sieć i wywołał lawinę gratulacji, a sami celebryci przyznali, że przez pewien czas trzymali stan modelki w tajemnicy i nie mogą się doczekać spotkania z maluchem. Od tamtej pory zainteresowanie życiem prywatnym Karoliny Pisarek-Salla tylko rosło - fani z uwagą śledzili każdy jej post i wypatrywali kolejnych szczegółów dotyczących ciąży.

Karolina Pisarek w wywiadach z czułością opowiadała o zmianach, jakie zachodzą w jej ciele. W rozmowie z Plejadą zdradziła, że ciążowy brzuszek pojawił się niemal z dnia na dzień, a ona sama wciąż nie może się nadziwić, jak bardzo ją to cieszy. Najbardziej rozczulają ją chwile, gdy maluszek zaczyna się ruszać.

Gender reveal party Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Jakiej płci jest maleństwo?

Choć Karolina Pisarek regularnie pokazuje się w mediach społecznościowych, długo nie zdradzała, kogo się spodziewa. Tym większą niespodziankę sprawiła obserwatorom, publikując nagranie z gender reveal party. Na filmie razem z Rogerem otwiera specjalną szafkę, z której niemal wysypują się różowe ubranka, a obok widać balony z napisem "girl". Moment dodatkowo podkreślił unoszący się nad parą różowy dym, nie pozostawiający żadnych wątpliwości - na świat przyjdzie dziewczynka. Całość utrzymana była w wystawnym, dopracowanym stylu, a tej wzruszającej chwili towarzyszyli najbliżsi.

Tym samym Karolina Pisarek-Salla i Roger Salla potwierdzili: zostaną rodzicami córeczki.

Nasza księżniczka w drodze 🩷 nie mogę się doczekać, aż cię poznam 🥹🌸🎀

- napisała Karolina Pisarek na Instagramie.

Zobaczcie zdjęcia z imprezy Karoliny Pisarek i Rogera Salli.

Karolina Pisarek i Roger Salla ujawnili płeć dziecka
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KAROLINA PISAREK