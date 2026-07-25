Sylwester Wardęga został ojcem! Mama dziecka to ślicznotka. Ujawnili płeć dziecka

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-07-25 18:00

Sylwester Wardęga był jedną z pierwszych gwiazd polskiego YouTube. Zdobył popularność dzięki śmiesznym filmikom, a później dzięki internetowym dramom i udziałowi w walkach MMA. Teraz przyszedł moment na zupełnie nowy etap życia. Wardęga właśnie został tatą. Zdjęciami z porodówki pochwalił się w sieci. Zobaczcie sami.

Zanim w sieci zaczęli królować tacy twórcy jak Książulo czy Andziaks i Luka - był już Sylwester Wardęga. YouTuber jako jeden z pierwszych dołączył też do ekipy freak fightów. Dziś jest już na zupełnie innym etapie życia. Właśnie został tatusiem! Wardęga znalazł szczęście u boku nowej wybranki, znanej w Internecie pod pseudonimem Baba Jaga.

Wardęga o ciąży ukochanej: Dzidziuś powstał pod Zorzą Polarną

Wiosną para pochwaliła się szczęśliwą nowiną. 

Chcielibyśmy podzielić się dobrą nowiną. W lipcu będziemy mieli dziecko :) Zostaniemy rodzicami i bardzo się z tego powodu cieszymy. Marzyłem o tym od dawna i okazało się, że jednak jestem szczęściarzem. Gdy w październiku byliśmy na Islandii rozmawialiśmy, że fajnie byłoby mieć dziecko, ale tak za rok, gdy uporamy się, ze wszystkimi problemami. Jednak z racji tego, że mamy już swoje lata (ja 36 lat, a Jaga 34) to warto zacząć się starać, bo to może nie być takie łatwe… i, uwaga, wielkie szczęście - UDAŁO SIĘ JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM.

Dzidziuś powstał na Islandii pod Zorzą Polarną :) Dowiedzieliśmy się w listopadzie. Dziecko rozwija się prawidłowo i jesteśmy już po badaniach, bardzo się cieszymy, że jest zdrowe. Płci jeszcze nie znamy :) Wataha się powiększa, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi

- napisał wtedy na Instagramie Sylwester Wardęga.

NIE PRZEGAP: Sylwester Wardęga kończy karierę! Poruszające słowa o dzieciach, rodzinie i zdrowiu

Teraz gwiazdor Internetu pochwalił się przyjściem na świat ich pierwszego synka. Para nie ujawniła jeszcze imienia chłopczyka. Pokazali za to kilkanaście uroczych zdjęć i nagrań z porodówki. W oczach obojga widać wielkie szczęście i wzruszenie. 

- Witaj Synu, wataha się powiększyła - napisał Wardęga na swoim Instagamie. 

"Super Express" wita na świecie.

Zobaczcie urocze zdjęcia synka Sylwestra Wardęgi w naszej galerii.

Sebastian Wardęga z partnerką i noworodkiem. O powiększeniu się watahy youtubera przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SYLWESTER WARDĘGA