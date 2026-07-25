Sylwester Wardęga został ojcem! Mama dziecka to ślicznotka. Ujawnili płeć dziecka

Zanim w sieci zaczęli królować tacy twórcy jak Książulo czy Andziaks i Luka - był już Sylwester Wardęga. YouTuber jako jeden z pierwszych dołączył też do ekipy freak fightów. Dziś jest już na zupełnie innym etapie życia. Właśnie został tatusiem! Wardęga znalazł szczęście u boku nowej wybranki, znanej w Internecie pod pseudonimem Baba Jaga.

Wiosną para pochwaliła się szczęśliwą nowiną.

Chcielibyśmy podzielić się dobrą nowiną. W lipcu będziemy mieli dziecko :) Zostaniemy rodzicami i bardzo się z tego powodu cieszymy. Marzyłem o tym od dawna i okazało się, że jednak jestem szczęściarzem. Gdy w październiku byliśmy na Islandii rozmawialiśmy, że fajnie byłoby mieć dziecko, ale tak za rok, gdy uporamy się, ze wszystkimi problemami. Jednak z racji tego, że mamy już swoje lata (ja 36 lat, a Jaga 34) to warto zacząć się starać, bo to może nie być takie łatwe… i, uwaga, wielkie szczęście - UDAŁO SIĘ JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM.

Dzidziuś powstał na Islandii pod Zorzą Polarną :) Dowiedzieliśmy się w listopadzie. Dziecko rozwija się prawidłowo i jesteśmy już po badaniach, bardzo się cieszymy, że jest zdrowe. Płci jeszcze nie znamy :) Wataha się powiększa, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi