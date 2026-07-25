Gwiazda "Euforii" zabierze nas w daleką przyszłość. Szykuje się serial roku?

Fabuła serialu "Blade Runner 2099". O czym opowie nowa produkcja?

Historia przeniesie widzów pół wieku do przodu względem wydarzeń ukazanych na ekranie w filmie "Blade Runner 2049". Słynne Los Angeles zdołało się odbudować, chociaż nastąpiło to bez jakiegokolwiek udziału rasy ludzkiej. Uciekająca przed wymiarem sprawiedliwości Cora postanawia ostatecznie zrezygnować z ciągłego ukrywania się i po raz ostatni przybiera tożsamość Blade Runnera. Kobieta staje przed koniecznością podjęcia współpracy z Olwen, czyli replikantką mającą przed sobą zaledwie kilka dni życia. Wspólnie ruszają w pościg za niebezpiecznym zbiegiem, którego głęboko skrywana tajemnica może zburzyć niezwykle kruchy ład całego zrewitalizowanego miasta.

Obsada "Blade Runner 2099". Kto zagra w nadchodzącym serialu Prime Video?

Na ekranie w pierwszoplanowych kreacjach zobaczymy Michelle Yeoh z filmu "Wszystko wszędzie naraz" oraz gwiazdę "Euforii" Hunter Schafer. W stałej obsadzie wspierać ich będą Dimitri Abold, znany z produkcji "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", a także Lewis Gribben z "Chłopiec nie wiadomo skąd". Twórcy zaangażowali również imponującą listę aktorów w rolach gościnnych. Pojawią się Katelyn Rose Downey z "Zakonnicy II", Daniel Rigby z "Buntowniczki Nell" i Johnny Harris z "Dżentelmena w Moskwie". Krótsze występy zaliczą też Amy Lennox z "Only Child", Sheila Atim z "Królowej wojownik", Matthew Needham znany z "Rodu smoka", Tom Burke z widowiska "Furiosa" oraz Maurizio Lombardi grający w "Ripleyu".

PRZECZYTAJ TEŻ: Najdroższy serial w historii powraca. Lepszej gwiazdy do nowego sezonu nie mogli znaleźć!

Dokładna data premiery "Blade Runner 2099" w serwisie Amazon Prime Video

Stanowisko showrunnerki oraz głównej producentki wykonawczej całego projektu objęła Silka Luisa. Do grona osób czuwających nad ostatecznym kształtem produkcji dołączył również Ridley Scott, czyli legendarny reżyser odpowiedzialny za stworzenie oryginalnego "Łowcy androidów" oraz jego pełnometrażowego sequela. Nadchodząca pozycja z uniwersum science fiction powstaje od początku w formacie serialu limitowanego. Odcinki zadebiutują w ofercie platformy streamingowej Prime Video dokładnie 25 listopada 2026 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dorota Szelągowska chce zostać babcią. "Jestem nadgotowa"

Pierwszy zwiastun serialu "Blade Runner 2099" trafił do sieci

Wraz z oficjalnym ogłoszeniem daty premiery i szczegółów dotyczących obsady, w sieci pojawił się pierwszy zwiastun, który pozwala widzom poczuć futurystyczny klimat nowej odsłony kultowego uniwersum.