Tych osób brakuje na rynku pracy. Pensje rosną, a firmy walczą o nowych pracowników

Logistyka pilnie potrzebuje pracowników

Branża logistyczna nie zwalnia tempa. Rosnąca liczba zamówień i dynamiczny rozwój sektora sprawiają, że firmy intensywnie poszukują nowych pracowników. Problem w tym, że chętnych do pracy wciąż brakuje. Przedsiębiorcy coraz częściej podnoszą wynagrodzenia i oferują dodatkowe bonusy, jednak znalezienie odpowiednich kandydatów pozostaje dużym wyzwaniem.

Kierowcy i operatorzy maszyn najbardziej poszukiwani

Niedobór pracowników w logistyce stał się jednym z największych problemów branży. Z danych przytaczanych przez ekspertów rynku pracy wynika, że blisko 7 na 10 firm logistycznych miało w ostatnich miesiącach trudności z rekrutacją nowych osób.

Największe problemy dotyczą stanowisk wymagających konkretnych kwalifikacji. Pracodawcy najczęściej wskazują na braki wśród operatorów wózków widłowych i maszyn, kierowców oraz spedytorów. Coraz trudniej znaleźć także pracowników do prostszych prac magazynowych, obsługi klienta czy specjalistów IT wspierających procesy logistyczne.

Ile można zarobić w logistyce?

Wynagrodzenia w branży logistycznej zależą od zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków. Pracownicy magazynów mogą liczyć na stawki wynoszące około 33-35 zł brutto za godzinę. Podobne wynagrodzenie otrzymują osoby wykonujące prace pomocnicze.

Nieco więcej zarabiają operatorzy kompletacji zamówień, których stawki sięgają nawet 45 zł brutto za godzinę. Najwyższe wynagrodzenia oferowane są kierowcom dostawczym. W ich przypadku stawki mogą dochodzić do 55 zł brutto za godzinę. Co ważne, do podstawowego wynagrodzenia często dochodzą również premie frekwencyjne, dodatki za nadgodziny oraz bonusy uzależnione od liczby wykonanych kursów lub osiąganych wyników.