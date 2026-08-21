Apartamenty za 6 milionów złotych. W Gdyni rośnie nowy gigant z widokiem na Bałtyk

Gdynia zyska nowy drapacz chmur

Projekt SKYCITY powstaje na blisko 2-hektarowej działce, w rejonie zbiegu ulic Kieleckiej oraz Drogi Gdyńskiej. Docelowe plany inwestora obejmują wybudowanie kompleksu o powierzchni użytkowej sięgającej około 50 tysięcy metrów kwadratowych.

Zgodnie z koncepcją, inwestycja będzie składać się łącznie z czterech obiektów. Jeden z nich będzie pełnił funkcję biurową, natomiast trzy pozostałe zaoferują przestrzeń mieszkalną. Najbardziej imponującym elementem całego założenia będzie 35-kondygnacyjna wieża o wysokości aż 120 metrów, która po ukończeniu uplasuje się w czołówce najwyższych budynków o przeznaczeniu mieszkalnym w naszym kraju.

Rozpoczęto budowę pierwszego etapu SKYCITY

Obecnie trwają prace nad pierwszą fazą inwestycji, w ramach której wyrasta 17-piętrowy apartamentowiec. Na klientów czekają w nim 93 lokale o zróżnicowanym metrażu – od niespełna 40 do ponad 160 metrów kwadratowych. Dodatkowo w budynku przewidziano przestrzeń na działalność usługową, w tym również gastronomię. Oddanie tej części kompleksu do użytku inwestor zapowiada na drugi kwartał 2028 roku.

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Prawie 6 milionów złotych za najdroższy apartament w Gdyni

Kwoty, jakie trzeba zapłacić za własne lokum w powstającym kompleksie, mogą przyprawić o zawrót głowy. Wyjątkowy apartament o powierzchni ponad 138 metrów kwadratowych, usytuowany na ostatnim piętrze pierwszego budynku, kosztuje obecnie niemal 6 milionów złotych. Z kolei najtańsza opcja w ofercie dewelopera to lokal niespełna 40-metrowy, wyceniony na nieco ponad 870 tysięcy złotych.

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SKYCITY to nie tylko widoki z okien

Przyszli mieszkańcy mają docenić przede wszystkim unikalne położenie kompleksu i niesamowite widoki. Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz bliskość morza sprawią, że z okien na wyższych piętrach będzie można podziwiać imponujące panoramy miasta i okolicznej przyrody.

Projektanci przewidzieli w apartamentowcu również dodatkowe udogodnienia dla lokatorów. Zaplanowano między innymi specjalną strefę wellness oraz salę klubową wyposażoną w przestronny taras. Kształt architektoniczny SKYCITY to zasługa pracowni Grupa 5 Architekci, której projekt zwyciężył w międzynarodowym konkursie.