Nagła śmierć polskiego żołnierza. Grzegorz Stroński nie żyje. Marynarka Wojenna przekazuje smutne wieści

W środę, 19 sierpnia 2026 roku, Marynarka Wojenna RP przekazała smutne wieści o śmierci jednego z mundurowych. Bsmt Grzegorz Stroński, żołnierz Dywizjonu Okrętów Wsparcia, nie żyje. I choć nie podano do publicznej wiadomości okoliczności jego zgonu, to wiadomo, że nikt się tego nie spodziewał. Marynarka Wojenna zaznacza wprost, że mężczyzna odszedł na wieczną wachtę "niespodziewanie", co sugeruje nagły charakter zdarzenia. Żołnierz, co widać zresztą po zdjęciach, nadal był jeszcze młodym człowiekiem. To wielka strata. - Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 13:30 na cmentarzu parafialnym w Starej Rumi - informuje Marynarka Wojenna RP. Msza św. żałobna zostanie natomiast odprawiona o godzinie 12:30 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi. Różaniec odbędzie się w kaplicy kościelnej o godzinie 12:00. -Spokojnej wachty Panie Bosmanie! Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia - podkreślono na koniec.

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W komentarzach pojawiło się mnóstwo wyrazów współczucia i kondolencji przesyłanych rodzinie. - Ogromna strata. Całym sercem z rodziną. (...) To był wspaniały człowiek. (...) Dlaczego? Zdecydowanie za wcześnie - czytamy w licznych wpisach.

Redakcja dołącza się do wyrazów współczucia składanych bliskim żołnierza.

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