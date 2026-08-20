Pogoda dla Gdańska: 21-23 sierpnia

Mieszkańcy Gdańska w ten weekend doświadczą dwóch różnych oblicz aury. Początek zapowiada się bardzo przyjemnie, ale prognozy na kolejne dni nie pozostawiają złudzeń – nadchodzi wyraźne ochłodzenie i deszcz. Warto przygotować się na spore zmiany, zwłaszcza w temperaturze odczuwalnej, którą dodatkowo obniży wiatr.

Piątek jeszcze ciepły i w miarę suchy

Weekend w Gdańsku rozpocznie się od bardzo przyjemnej pogody. W piątek, 21 sierpnia, na termometrach zobaczymy nawet około 25 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Noc będzie chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 15°C. Niebo będzie w dużej mierze zachmurzone, ale opady deszczu, jeśli w ogóle się pojawią, będą symboliczne. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 3 m/s, co sprawi, że będzie to idealny dzień na spędzenie czasu na zewnątrz.

Sobota przyniesie nagłe załamanie pogody

Już w sobotę sytuacja zmieni się diametralnie. Ten dzień będzie najtrudniejszym momentem weekendu pod względem aury. Przede wszystkim nastąpi gwałtowne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie aż do około 18 stopni Celsjusza. To o siedem stopni mniej niż w piątek. Dodatkowo sobota zapowiada się jako dzień deszczowy, z największą sumą opadów w ciągu całego weekendu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Wietrzna i chłodna niedziela

Niedziela, 23 sierpnia, nie przyniesie poprawy, jeśli chodzi o temperaturę. Termometry wciąż będą wskazywać maksymalnie około 18 stopni, a minimalnie spadną do 12°C, co uczyni ją najchłodniejszą nocą weekendu. Opady deszczu będą nadal możliwe, choć już nie tak intensywne jak w sobotę. Kluczowym elementem pogody stanie się jednak wiatr, który wyraźnie da o sobie znać – jego średnia prędkość wzrośnie do około 7 m/s, co dodatkowo spotęguje uczucie chłodu.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Gdańsku sugeruje elastyczne podejście do planów. Piątek, jako najcieplejszy i najspokojniejszy dzień, warto wykorzystać na aktywności na świeżym powietrzu – spacer po parku czy wizytę w plenerowych częściach miasta. Z kolei deszczowa i chłodna sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych w miejscach pod dachem lub spotkania w kawiarniach. Niedziela, z uwagi na silny wiatr, może sprzyjać krótkim, energicznym spacerom w odpowiednim ubraniu, ale raczej nie będzie zachęcać do dłuższego przebywania na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather