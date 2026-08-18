Dramat na plaży w Darłowie. 53-latek zniknął w morzu. Nie udało się go uratować

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-08-18 22:35

Tragiczny finał poszukiwań w Bałtyku na plaży wschodniej w Darłowie. W poniedziałek wieczorem ratownicy ruszyli na ratunek dwóm osobom przebywającym w wodzie. Kobieta przeżyła, ale reanimacja 53-letniego mężczyzny zakończyła się niepowodzeniem. Ofiarą okazał się ks. Rafał Cieszyński, wieloletni proboszcz lęborskiej parafii.

Wzburzone morze w Darłowie. Na miniaturze ks. Rafał Cieszyński. O tragedii proboszcza z Lęborka przeczytasz na SE.
Autor: Diecezja Pelplińska/ Facebook

Trudna akcja ratunkowa na Bałtyku

Poniedziałkowy wieczór, 17 sierpnia, przyniósł fatalne zdarzenie przy plaży wschodniej w Darłowie. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zareagowała na sygnał o dwójce kąpiących się ludzi, którzy pilnie potrzebowali wsparcia w Morzu Bałtyckim. W niebezpieczeństwie znalazła się kobieta i towarzyszący jej mężczyzna.

Sytuację znacząco komplikowały warunki pogodowe na miejscu. Ratownicy musieli zmierzyć się z bardzo wysokimi falami i mocno wzburzonym akwenem, co zdecydowanie spowolniło całą procedurę.

- Warunki na morzu były bardzo trudne. Wysokie fale, silne zafalowanie i wzburzony Bałtyk znacząco utrudniały prowadzenie działań. Rozpoczęła się walka z czasem i żywiołem – relacjonowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

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Ekipy poszukiwawcze natychmiast przystąpiły do działania. Zaginioną kobietę wyciągnięto na brzeg w okolicach gwiazdobloków i oddano pod opiekę ratownikom medycznym. Szybkie odnalezienie 53-latka okazało się niemożliwe. Ratownicy walczyli z gwałtownymi palami i silnym wiatrem znacznie dłużej.

Gdy poszukiwanego ostatecznie wydobyto z wody, natychmiast rozpoczęła się jego reanimacja. Starania służb nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Według doniesień portalu "Express Kaszubski" zmarły to ks. Rafał Cieszyński, proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Śmierć kapłana potwierdziły następnie oficjalne służby Diecezji Pelplińskiej.

Kuria Diecezjalna w Pelplinie przekazała, że proboszcz Rafał Cieszyński zmarł 17 sierpnia 2026 roku. Miał 53 lata.

Lębork i Szymbark pożegnają proboszcza Rafała Cieszyńskiego

Diecezja opublikowała również harmonogram ceremonii pogrzebowych. Uroczyste wprowadzenie ciała zaplanowano na czwartek, 20 sierpnia o godzinie 19:00 w macierzystej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku.

Z kolei msza żałobna odbędzie się w piątek, 21 sierpnia. Liturgia rozpocznie się o godzinie 11:00 w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku, a pokieruje nią biskup pomocniczy Przemysław Szulc. Pochówek będzie miał miejsce na cmentarzu w tej samej miejscowości.

Swoje kondolencje złożył też samorząd Lęborka. Urzędnicy podkreślili, że zmarły kapłan angażował się w wiele inicjatyw. To właśnie z jego ramienia organizowano w mieście m.in. obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

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