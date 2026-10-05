Sztuczna inteligencja wytypowała najgorsze miasta na Pomorzu. Zaskakujące wyniki

Sztuczna inteligencja ocenia miasta w pomorskim

Nowoczesne technologie oferują nam dzisiaj niemal nieograniczone możliwości, a użytkownicy każdego dnia zadają AI tysiące pytań. W naszym eksperymencie poprosiliśmy sztuczną inteligencję o wytypowanie pięciu miast w województwie pomorskim, które wypadają najsłabiej pod względem jakości życia. Efektem tej analizy jest zestawienie miejscowości, które znajdziecie w przygotowanej przez nas galerii zdjęć poniżej.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wskazane lokalizacje nie mają żadnego formalnego statusu „najgorszych”. Ranking stanowi wyłącznie efekt pracy algorytmów sztucznej inteligencji, która wzięła pod lupę szereg zmiennych, takich jak perspektywy zatrudnienia, transport publiczny czy zaplecze usługowe. Z tego powodu wyniki nie stanowią twardych danych statystycznych i mogą zupełnie nie pokrywać się z osobistymi doświadczeniami osób tam mieszkających.

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Najgorsze miasta do życia w woj. pomorskim według AI

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Pomorze to nie tylko najgorsze miasta do życia

Region pomorski może poszczycić się wieloma atutami, które przyciągają rzesze odwiedzających. Bezpośredni dostęp do morza Bałtyckiego, urokliwe plaże, zalesione tereny i czyste jeziora, a także miasta pełne historycznych zabytków budują turystyczną potęgę tego obszaru. Warto jednak pamiętać, że Pomorze to znacznie więcej niż tylko Trójmiasto i typowe letnie kurorty. Również w centralnej i południowej części województwa można odnaleźć mniejsze ośrodki o wyjątkowym uroku.

Doskonałym przykładem takiego miejsca jest chociażby Malbork, słynący na całym świecie z monumentalnej twierdzy krzyżackiej, będącej perełką architektury średniowiecznej. Zamek ten jest stałym punktem wycieczek szkolnych z całego kraju, a sama miejscowość oferuje bogaty wachlarz rozrywek i atrakcji skierowanych specjalnie do najmłodszych turystów i młodzieży.