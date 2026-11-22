Nocny dramat w Trzciance. W płomieniach zginęły trzy osoby

Do tragicznego pożaru doszło w niedzielę, 22 listopada, po godzinie 1 w nocy przy ulicy Kasztanowej w Trzciance (woj. wielkopolskie). Ogień pojawił się w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.

Kiedy na miejsce dotarły pierwsze zastępy straży pożarnej, budynek był już w pełni objęty płomieniami. Sytuacja była dramatyczna. Ogromne zadymienie i ekstremalnie wysoka temperatura początkowo uniemożliwiały ratownikom przedostanie się do wnętrza domu, gdzie znajdowali się mieszkańcy.

Niestety, pożar pochłonął życie trzech osób: 12-letniego dziecka, 59-letniej kobiety oraz 63-letniego mężczyzny.

– Po dotarciu na miejsce zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Niestety bilans tego pożaru jest tragiczny. Zginęły w nim trzy osoby: 12-letnie dziecko, kobieta w wieku 59 lat i mężczyzna w wieku 63 lat – przekazał PAP asp. Grzegorz Michalak z zespołu prasowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Strażacy nie mogli wejść do płonącego domu. Dramatyczna walka z żywiołem

Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała około czterech i pół godziny. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło aż 13 zastępów straży pożarnej, czyli łącznie 38 ratowników. Strażacy musieli zmierzyć się nie tylko z intensywnym pożarem, ale również z ogromnym zadymieniem, które utrudniało prowadzenie działań wewnątrz budynku.

Ze względu na wysoką temperaturę początkowo niemożliwe było wejście do środka i ewakuowanie mieszkańców. Ratownicy skupili się również na powstrzymaniu rozprzestrzeniania się płomieni na sąsiednie budynki. Dzięki ich działaniom udało się ochronić pozostałe domy w zabudowie szeregowej.

Choć główna faza akcji gaśniczej dobiegła końca, na miejscu nadal prowadzone są działania. Strażacy dogaszają pogorzelisko i rozbierają uszkodzone przez ogień elementy budynku. Na razie nie podano, co doprowadziło do wybuchu tragicznego pożaru. Okoliczności zdarzenia wymagają szczegółowego wyjaśnienia.