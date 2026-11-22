Znasz prowadzących popularnych teleturniejów?

"Familiada", "Milionerzy", "Jaka to melodia?" czy "Jeden z dziesięciu" to programy, które od lat mają wierną publiczność. Widzowie doskonale znają ich zasady, charakterystyczne powiedzenia i prowadzących. W przypadku niektórych teleturniejów gospodarze zmieniali się jednak na przestrzeni lat, co może nieco skomplikować zadanie.

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Pamiętasz, kto zastąpił Roberta Janowskiego w "Jakiej to melodii?"? Wiesz, kto prowadzi "Postaw na milion" i kto pojawia się przed kamerami w "Va Banque"? A może bez problemu rozpoznajesz także gospodarzy innych programów? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.

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Rozwiąż quiz i sprawdź swój wynik

Przygotowaliśmy 10 pytań dotyczących popularnych programów telewizyjnych i ich prowadzących. Niektóre odpowiedzi wydają się oczywiste, ale kilka może sprawić trudność nawet osobom, które regularnie oglądają telewizję. Sprawdź, ile pamiętasz i przekonaj się, czy zasługujesz na miano prawdziwego telewizyjnego eksperta!