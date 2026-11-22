Tak przez lata zmieniała się Magdalena Narożna. Jej metamorfoza zwala z nóg

Kiedy dziś patrzymy na Magdalenę Narożną, widzimy pewną siebie artystkę, ikonę stylu i królową sceny disco polo. Jednak droga na szczyt była długa i pełna zaskakujących wizerunkowych zwrotów. Czy pamiętacie jeszcze, jak wyglądała na początku swojej kariery?

Zanim stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim show-biznesie, jej styl był znacznie skromniejszy. Przez lata obserwowaliśmy, jak z dziewczyny z sąsiedztwa przeistaczała się w sceniczną diwę. Spektakularna metamorfoza, którą przeszła, to gotowy materiał na osobny artykuł, a nasza galeria jest tego najlepszym dowodem.

SE_Narożna gorzko podsumowała Fryderyki. Disco polo nie ma tam swojej kategorii!

Początki kariery Magdaleny Narożnej. Mało kto o tym pamięta

Wszystko zaczęło się, gdy miała zaledwie 16 lat. To właśnie wtedy stawiała pierwsze kroki jako wokalistka w zespole weselnym Magda Band. Niewiele osób wie, że jej pasją był wówczas nie tylko śpiew, ale również sport. Magdalena Narożna z powodzeniem trenowała lekkoatletykę, specjalizując się w biegach długodystansowych.

Co jeszcze bardziej zaskakujące, jej pierwotny plan na życie był zupełnie inny. Zanim muzyka pochłonęła ją bez reszty, zdobyła konkretny zawód – z wykształcenia jest higienistką stomatologiczną. Kto by pomyślał, że przyszła gwiazda disco polo mogłaby dbać o nasze uśmiechy w gabinecie?

Jeden moment zmienił wszystko. Tak narodziła się legenda Pięknych i Młodych

Prawdziwy przełom nastąpił w 2012 roku. Wtedy wraz z Dawidem Narożnym i Danielem Wilczewskim założyła zespół Piękni i Młodzi. To był strzał w dziesiątkę. Już rok później ich teledyski do piosenek „Niewiara” i „Kocham się w tobie” biły rekordy popularności w internecie, zdobywając dziesiątki milionów odsłon.

Jednak kluczowy okazał się rok 2014, kiedy zespół dotarł do finału programu „Must Be the Music. Tylko muzyka”. Był to historyczny moment - po raz pierwszy formacja disco polo osiągnęła taki sukces w ogólnopolskim talent show. Drzwi do wielkiej kariery stanęły otworem.

Głośne występy i odważne decyzje. Magdalena Narożna nie boi się wyzwań

Kariera Magdaleny Narożnej to nie tylko muzyka. Artystka szybko udowodniła, że doskonale czuje się w blasku fleszy. Już w 2015 roku wzięła udział w odważnej sesji okładkowej dla magazynu „CKM”, czym wzbudziła ogromne emocje.

Później jej medialna aktywność tylko nabrała tempa. Zasiadała w fotelu jurora w programie „Disco Star”, a w 2021 roku zachwyciła widzów swoimi wcieleniami w show „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie zajęła wysokie szóste miejsce. Z kolei wiosną 2025 roku wirowała na parkiecie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, udowadniając, że ma talent również do tańca.

Kulisy życia prywatnego Magdaleny Narożnej. Rozwód, nowa miłość i ślub

Życie prywatne wokalistki od lat budzi ogromne zainteresowanie mediów. Przez lata tworzyła związek małżeński z Dawidem Narożnym, z którym ma córkę Gabrielę. Ich relacja, zarówno prywatna, jak i zawodowa, była szeroko komentowana, a głośne rozstanie w 2019 roku wstrząsnęło fanami zespołu.

Po burzliwym okresie artystka odnalazła szczęście u boku Krzysztofa Romaniuka. Para zaręczyła się latem 2020 roku, a we wrześniu 2026 roku stanęła na ślubnym kobiercu, rozpoczynając nowy, piękny rozdział w swoim życiu.

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Magdalena Narożna urodziła się 22 listopada 1988 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętować swoje 38. urodziny. Patrząc na jej energię i sceniczną charyzmę, trudno w to uwierzyć.

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