Uczestnicy „Azja Express 5” i zwroty akcji przed finałem

Przez wiele tygodni bohaterowie show mierzyli się z wymagającymi zadaniami, ciągłym pośpiechem, nieznanym terenem oraz sytuacjami, których nie dało się przewidzieć. Tuż przed ostatecznym starciem, w przedostatnim odcinku, z dalszej rywalizacji odpadli Mateusz Banasiuk wraz z siostrą Aldoną.

W tej edycji do wyścigu stanęło osiem następujących duetów:

Mateusz Banasiuk w parze z Aldoną Banasiuk,

Michał Danilczuk w duecie z Pawłem Danilczukiem,

Edyta Herbuś oraz Piotr Bukowiecki,

Błażej Król i towarzyszący mu Robert „DrySkull” Krawczyk,

Zoja Skubis wspólnie z Marysią Jeleniewską,

Małgorzata Socha i jej partner w grze Mariusz Szydeł,

Katarzyna Zillmann występująca z Janją Lesar,

Adam „Naruciak” Zimmermann oraz Kuba „Dezydery” Stulin.

Trzeba przy tym podkreślić, że Kasia Zillmann i Janja Lesar powróciły do gry po tym, jak z dalszego udziału w programie zrezygnował Naruciak.

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Przebieg finału „Azja Express 5”. Kto odpadł w Singapurze?

Finałowe zmagania w „Azja Express” rozpoczęły się od misji nawiązującej do tradycji chińskiego Nowego Roku, podczas której zawodnicy musieli przywdziać ciężkie przebrania tańczącego lwa. Kolejna zmiana strojów czekała na nich w Ogrodach Botanicznych, gdzie założyli bogato zdobione kreacje ślubne Peranakan i zapozowali do pamiątkowych zdjęć. Największe wyzwanie nadeszło jednak chwilę później, ponieważ uczestnicy musieli łapać autostop w tych jedwabnych szatach ceremonialnych.

Pierwszy dzień finałowego wyścigu zakończył się na 50. piętrze słynnego budynku The Pinnacle@Duxton, gdzie zlokalizowano taras widokowy. Na tym etapie rywalizacji z programem pożegnali się Michał Danilczuk oraz Paweł Danilczuk.

Następnego poranka trzy pozostające w stawce duety wystartowały z urokliwej promenady Tanjong Rhu. Pierwsze zadanie miało charakter sentymentalnego powrotu do wcześniejszych etapów wyścigu, gdyż pośród singapurskich biegaczy należało wypatrzyć osoby w koszulkach z wizerunkami swoich par, a następnie ułożyć zebrane zdjęcia w kolejności odpowiadającej przebytym odcinkom. Kolejnym celem był słynny targ Tiong Bahru Market, reprezentujący wpisaną na listę UNESCO lokalną kulturę jedzenia ulicznego. Tam gracze musieli skompletować zamówienie z miejscowych specjałów i dowieźć je pod wskazany adres.

Dalsza część trasy wiodła przez plażę Siloso na wyspie Sentosa, skąd zawodnicy udali się prosto do hotelu Fraser Suites Singapore. W tym miejscu zapadły decydujące rozstrzygnięcia, w wyniku których najszybsza para, czyli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, zdobyła Złoty Amulet, a drugi duet zameldował się w ścisłym finale. Ostatnia na mecie para Małgorzata Socha i Mariusz Szydeł musiała pożegnać się z programem.

W decydującym starciu dwie najlepsze pary udały się do Chinatown Complex, gdzie na fasadzie ogromnego wieżowca musiały dostrzec prześcieradło z symbolem „Azja Express”, a potem trafić na właściwe piętro i zapukać do odpowiednich drzwi. Otrzymana tam wskazówka skierowała finalistów bezpośrednio na metę zlokalizowaną na historycznym placu Padang.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wygrały „Azja Express 5”

Zwyciężczyniami piątej edycji „Azja Express” zostały Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar. Panie zameldowały się na mecie jako pierwsze, wyprzedzając duet Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego. Tuż po ogłoszeniu triumfu Kasia nie kryła ogromnych emocji i głośnym okrzykiem wyraziła swoją radość.

- To zasługa tej małej osóbki. Takie sprawne i szybkie [...] Byłaś wspaniała” - powiedziała Zillmann.

Triumfatorki programu, czyli Zillmann i Lesar, zgarnęły również amulety o łącznej wartości 40 tysięcy złotych. Z kolei Edyta Herbuś otrzymała dodatkową nagrodę finansową wynoszącą 20 tysięcy złotych.