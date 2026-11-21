Helena Englert – wiek, rodzice i kariera aktorska

Przyszła na świat 14 czerwca 2000 roku w Warszawie w rodzinie znanych aktorów, Beaty Ścibakówny oraz Jana Englerta. Swój warsztat aktorski Helena Englert szlifowała w nowojorskiej Tisch School of the Arts, a także w Akademii Teatralnej w stolicy. Po występach w produkcji „Układ zamknięty” oraz serialu „Barwy szczęścia” aktorka otrzymała główne role w filmie „Pokusa”, a także w produkcjach „#BringBackAlice”, „Śleboda” oraz w odświeżonej „Rodzince.pl”. Równolegle pod pseudonimem Hela realizuje się w branży muzycznej, czego dowodem był między innymi jej koncert na Open'er Festival 2026. Z kolei jesienią 2026 roku dołączyła do obsady 19. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie tańcząc u boku Romana Osadchiyego, awansowała aż do półfinału.

Helena Englert stawia granice! "To nie oznacza, że jestem wyrachowana"

Metamorfozy Heleny Englert w „Tańcu z Gwiazdami” zaskakują widzów

W programie „Taniec z Gwiazdami” Helena Englert regularnie imponuje widowni swoimi spektakularnymi metamorfozami. W jednym odcinku wciela się w żywiołową raperkę, by w kolejnym zaprezentować się jako opanowana tancerka mierząca się z krokami rumby. Jak wyznała w rozmowie z portalem eska.pl, bywa zupełnie nierozpoznawalna dla otoczenia.

„Często miałam tak, że przychodziłam na różne premiery i mnie nie poznawali producenci na przykład albo reżyser, bo w ogóle, wiesz, brwi wykasowane, włosy - nie wiadomo, co się dzieje. mnie to sprawia przyjemność i szczerze mówiąc, idąc do tego programu, w ogóle się nie spodziewałam, że będzie przestrzeń na to. Raczej miałam takie poczucie, nawet mówiłam Romanowi: »Roman, nie kłóćmy się o kostiumy, nie forsujmy naszych pomysłów, bo to jest bez sensu, to jest konwencja, to jest "Taniec z Gwiazdami" i widzowie, i produkcja oczekują pewnej formy, pewnej konwencji i to jest jak najbardziej okej«” - powiedziała Helena.

Pojawia się pytanie, czy jej własne wizje artystyczne prowadziły do spięć z realizatorami show, czy też uczestniczka potrafiła bezproblemowo zaakceptować sugestie produkcji.

„My w nią wchodzimy, w ogóle nie próbujemy bić się z wiatrakami, jest spoko. I produkcja, i widzowie okazali się tak przychylni naszym pomysłom, że wszelkie zmiany fryzur, wyglądu, zachowania i różne Katye czy inne Elzy okazały się strzałem w dziesiątkę i szczerze mówiąc zupełnie się tego nie spodziewałam, ale wydaje mi się, że to też działa dlatego, że to wyszło organicznie. To nie było zaplanowane w przemyślany ani wyrachowany sposób, tylko to po prostu przy którymś odcinku wyszło” - podsumowała Helena.