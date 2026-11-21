Jak podaje estoński portal informacyjny Delfi, estońska policja i straż graniczna otrzymały alarm o pożarze na statku Sparta 2 o godz. 9:35.

Według informacji przekazanych przez gubernatora obwodu leningradzkiego, Aleksandra Drozdenki, załogę statku ewakuowano, a skala zniszczeń jest obecnie oceniana.

Gubernator przekazał również, że nad obwodem leningradzkim zestrzelono 80 dronów, co pozwoliło na odwołanie wcześniejszego ostrzeżenia o zagrożeniu atakiem.

Jak z kolei przekazało ministerstwo obrony Finlandii, na miejsce zdarzenia skierowano jednostki straży granicznej, a fińskie siły zbrojne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim na wschodzie Zatoki Fińskiej.Finlandia podała również, że płonący uszkodzony statek zdryfował z wód międzynarodowych na jej wody terytorialne.

"Sytuacja nie stanowi zagrożenia dla innych jednostek pływających. Wspólnie z innymi służbami w Finlandii i za granicą przygotowujemy się na ewentualną akcję ratunkową" - poinformowała w oświadczeniu Fińska Straż Graniczna.

Warto dodać, że Królewiec, rosyjska eksklawa nad Morzem Bałtyckim, granicząca z Polską i Litwą, bywał często punktem zapalnym w relacjach Rosja - Unia Europejska oraz NATO.

Co przewoził statek?

Według fińskiego portalu Aamulehti, statek Sparta 2 figuruje na amerykańskiej liście sankcyjnej. Dodatkowo, ukraiński wywiad wojskowy uznał go za jednostkę, która w przeszłości przewoziła broń i sprzęt wojskowy. Nie ma jednak informacji, co obecnie znajduje się na jego pokładzie.