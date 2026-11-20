Rutynowa kontrola na dworcu

Do zdarzenia doszło w środę, 18 listopada, około godz. 7.30 na głównym dworcu kolejowym w Magdeburgu. Funkcjonariusze niemieckiej policji federalnej przeprowadzili kontrolę 23-letniej kobiety.

Podczas sprawdzania jej danych w policyjnym systemie okazało się, że figuruje w nim nakaz aresztowania wydany przez Prokuraturę w Poczdamie. Mundurowi natychmiast poinformowali kobietę o podstawie zatrzymania i przewieźli ją do pomieszczeń służbowych na dworcu.

Wyrok za ucieczkę z miejsca zdarzenia

Jak wynika z komunikatu niemieckiej policji federalnej, sprawa ma swój początek w lipcu 2025 roku. Wówczas sąd rejonowy w Brandenburg an der Havel skazał młodą Polkę za bezprawne oddalenie się z miejsca zdarzenia drogowego.

Kobieta została ukarana grzywną w wysokości 450 euro. Alternatywnie groziła jej kara pozbawienia wolności w miejsce niezapłaconej grzywny. Mimo upływu czasu nie uiściła jednak wymaganej kwoty i nie zgłosiła się do odbycia kary.

Nakaz aresztowania i pobyt w więzieniu

W czerwcu 2026 roku prokuratura wydała wobec Polki nakaz aresztowania. Gdy została zatrzymana w Magdeburgu, funkcjonariusze umożliwili jej uniknięcie osadzenia poprzez wpłatę zaległej kwoty.

23-latka nie była jednak w stanie zapłacić 450 euro także podczas interwencji na dworcu. Po zakończeniu wszystkich czynności została przewieziona do zakładu karnego, gdzie odbędzie 15 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Coraz więcej takich zatrzymań

Niemieckie służby regularnie kontrolują podróżnych na największych dworcach kolejowych. Weryfikacja danych w policyjnych bazach pozwala szybko ustalić, czy dana osoba jest poszukiwana przez organy ścigania lub ma do odbycia zaległą karę. W przypadku 23-letniej Polki rutynowa kontrola zakończyła się zatrzymaniem i przewiezieniem do więzienia.

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