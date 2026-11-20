30-letnia mieszkanka Tarnowa została ranna (postrzelona) podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie w sobotę, 7 listopada.

Kobieta nie zdawała sobie sprawy z obrażeń i odkryła je dopiero po powrocie do Tarnowa, gdy poczuła silny ból pleców.

Poszkodowana otrzymała pomoc medyczną w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie, a jej obrażenia nie zagrażały życiu.

Dramatyczne chwile na zakupach w Krakowie

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, w samym sercu stolicy Małopolski. Jak opisuje TEMI, 30-letnia mieszkanka Tarnowa wybrała się wraz ze swoją córką na zakupy do jednego ze sklepów odzieżowych zlokalizowanych przy Rynku Głównym w Krakowie. Spokojne popołudnie w ułamku sekundy zamieniło się w prawdziwy koszmar, gdy w okolicy nagle rozległy się głośne strzały.

Wokół wybuchła panika, a przerażona kobieta myślała wyłącznie o tym, by chronić swoje dziecko i jak najszybciej wydostać się z zagrożonej strefy. Emocje i gigantyczny stres były tak silne, że całkowicie zablokowały odczuwanie bólu. Kobieta natychmiast opuściła Kraków, nie zdając sobie sprawy, że sama stała się ofiarą tego brutalnego ataku.

Lekarze z Tarnowa odkryli prawdę o stanie zdrowia pacjentki

Gdy pierwsze emocje zaczęły opadać, 30-latka poczuła narastający, niezwykle silny ból w okolicach pleców. Zaniepokojona i obolała kobieta postanowiła nie zwlekać i udała się po pomoc medyczną. Trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

Dopiero na szpitalnym oddziale, po przeprowadzeniu szczegółowych badań, lekarze przekazali pacjentce szokującą diagnozę. Okazało się, że ból pleców nie był wynikiem naciągnięcia mięśni czy stresu, lecz bezpośrednim skutkiem postrzału, do którego doszło podczas zakupów w Krakowie. Szczęśliwie pocisk nie uszkodził żadnych kluczowych dla życia narządów.

Krzyczała do mamy, że trwa strzelanina. Chwilę później sama walczyła o życie

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