Ostatnie pożegnania ofiar zamachu w Krakowie

„Czują się coraz lepiej”

Od dramatycznych wydarzeń na Rynku Głównym minęło kilkanaście dni. Jakub Kulik i Artur Morański nadal przebywają w krakowskich szpitalach, ale najnowsze informacje dają ich rodzinom i współpracownikom powody do nadziei.

O stanie funkcjonariuszy w rozmowie z Radiem Kraków opowiedział podinsp. Grzegorz Gubała, przewodniczący Małopolskiego Zarządu NSZZ Policjantów. Obaj policjanci odnieśli ciężkie obrażenia podczas interwencji wobec uzbrojonego zamachowca. Konieczne były operacje i intensywne leczenie.

– Policjanci, biorąc pod uwagę to, jakich doznali obrażeń, czują się coraz lepiej – powiedział podinsp. Grzegorz Gubała w rozmowie z Radiem Kraków.

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Jak dodał, funkcjonariusze odzyskali możliwość swobodnego kontaktowania się z rodzinami. Mogą również przyjmować odwiedzających.

– Ich organizmy bardzo szybko dochodzą do pełnego zdrowia – dodał związkowiec.

Poprawia się również stan pozostałych osób poszkodowanych podczas zamachu. Jeszcze 8 listopada hospitalizacji wymagało 16 rannych. Obecnie w szpitalach pozostało już sześć osób.

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Jakuba postrzelono trzy razy. Artura czekają zabiegi

St. post. Jakub Kulik został trzykrotnie postrzelony podczas zatrzymywania napastnika. Po interwencji trafił do Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Przeszedł operację, a jego stan w kolejnych dniach stopniowo się stabilizował. Najnowsze informacje wskazują na dalszą poprawę.

St. post. Artur Morański został postrzelony między innymi w płuco. Doznał także poważnego urazu ręki. Lekarze przeprowadzili operację uszkodzonego łokcia. Kość została zespolona, ale na tym leczenie się nie zakończy. Policjanta mają czekać dalsze zabiegi rekonstrukcyjne oraz rehabilitacja.

– Była pełna determinacja, ale również pełny profesjonalizm. Policjanci, prawidłowo umundurowani do służby, wyposażeni nawet tylko w broń krótką, poradzili sobie z tym zagrożeniem. Zrobili to doskonale – ocenił podinsp. Grzegorz Gubała.

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Policjanci ruszyli na uzbrojonego napastnika

Do zamachu doszło 7 listopada w ścisłym centrum Krakowa. 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Napastnik oddał ponad 100 strzałów. Dokładna liczba nadal jest weryfikowana przez śledczych na podstawie zabezpieczonych łusek, nagrań oraz ekspertyz balistycznych.

Jakub Kulik i Artur Morański znaleźli się wśród policjantów, którzy podjęli interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny. Obaj zostali ciężko ranni, ale funkcjonariuszom udało się powstrzymać sprawcę.

Napastnik został postrzelony podczas interwencji. Zmarł dwa dni później w szpitalu.

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