Do odkrycia doszło 19 listopada na cmentarzu komunalnym przy ulicy Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju.

W torbie pozostawionej za nagrobkiem znajdowały się zwłoki noworodka, który według wstępnych ustaleń mógł nie żyć już od kilku dni.

Policja zatrzymała 36-letnią matkę dziecka oraz jej partnera, a prokuratura zleciła sekcję zwłok.

Udusiła noworodka, bo miała za dużo dzieci. Zakopała ciało chłopczyka w zagajniku

Zwłoki noworodka na cmentarzu w Jastrzębiu-Zdroju. Torba leżała za nagrobkiem

W czwartek, 19 listopada, na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju, odwiedzający groby przechodnie zauważyli schowaną za pomnikiem torbę, w której wnętrzu znajdowało się ciało noworodka.

Wezwane służby natychmiast zabezpieczyły teren. Funkcjonariusze policji rozpoczęli dochodzenie pod ścisłym nadzorem prokuratora.

„Ze wstępnych ustaleń lekarzy wynika, że mogło dojść do poronienia. Przyczyna śmierci zostanie ustalona po sekcji zwłok” – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Zatrzymano 36-letnią matkę i jej partnera

Prowadzący sprawę funkcjonariusze szybko dotarli do matki zmarłego dziecka. Okazała się nią 36-latka bez stałego miejsca zamieszkania. Trafiła już w ręce policji. Śledczy zatrzymali także aktualnego partnera kobiety, jednak na obecnym etapie postępowania nie potwierdzono jeszcze jego ojcostwa.

Z relacji prokuratora Rzeszowskiego wynika, że 36-latka złożyła już wyjaśnienia w tej sprawie. Kobieta przekonuje, że akcja porodowa zaczęła się nagle, a noworodek przyszedł na świat martwy.

„Ona twierdzi, że niespodziewanie około 12-13 zaczęła się akcja porodowa i urodziła dziecko martwe. Przez kilka dni nie wiedziała, co z nim zrobić i ostatecznie położyła za nagrobkiem, na którym znajduje się jej poprzednie dziecko” – zrelacjonował prokurator w rozmowie z Radiem 90.

Wersja przedstawiona przez zatrzymaną musi teraz zostać dokładnie zweryfikowana przez organy ścigania. Prowadzący śledztwo będą ustalać dokładny czas porodu, stan zdrowia dziecka w chwili narodzin oraz przebieg późniejszych zdarzeń.

Kluczowa będzie sekcja zwłok

Wstępne oględziny ciała nie wykazały żadnych zewnętrznych śladów wskazujących na urazy mechaniczne. Aby jednak jednoznacznie określić powód zgonu dziecka, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych badań sekcyjnych. Prokurator Jacek Rzeszowski przekazał, że sekcja zwłok odbędzie się w piątek lub najdalej w poniedziałek.