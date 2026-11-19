Tragedia w Roszkowie pod Wodzisławiem Śląskim. 34-letnia Aneta nie żyje

Koszmar rozegrał się w lipcu 2021 roku w województwie śląskim. W środku nocy Andrzej J. wzywał pomocy. - Spaliśmy w samochodzie oboje. Ja się zbudziłem, gdy woda zaczęła go zalewać. Zdołałem się wydostać i próbowałem budzić Anetę, ale nie dałem rady - przekonywał mężczyzna.

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, którzy prowadzili śledztwo w tej zawiłej sprawie ustalili, że śmierć kobiety nie nastąpiła w wypadku. Materiał dowody wskazywał, że ofiara została zamordowana przez Andrzeja J. W styczniu 2024 roku, podejrzany został zatrzymany. Po usłyszeniu zarzutu zabójstwa oraz używania karty bankomatowej ofiary. Miał nią płacić m.in. za znicze, które stawiał nad stawem.

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Sąd nie miał wątpliwości. Andrzej J. zna już wyrok

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w czwartek (19 listopada 2026) wyrok w tym poszlakowym procesie. Nieprawomocny wyrok zapadł w lutym br. przed Sądem Okręgowym w Rybniku, który uznał Andrzeja J. za winnego zabójstwa, do którego doszło w nocy z 10 na 11 lipca 2021 r. Sąd okręgowy wymierzył mu za to karę 25 lat więzienia.

Andrzej J. do końca nie przyznawał się do winy, obrona wniosła o uniewinnienie. Zaskarżyła wyrok z I instancji, utrzymując, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Prokuratura, która w I instancji domagała się dla oskarżonego dożywocia, ostatecznie oceniła karę 25 lat więzienia za słuszną i nie składała apelacji.

Polska Agencja Prasowa podała, że w SA w czwartek utrzymał wyrok w mocy, dokonując jedynie niewielkiej zmiany w opisie drugiego czynu, zarzucanego Andrzejowi J., chodziło o zabranie i korzystanie z karty bankomatowej zmarłej partnerki. W związku z tym zachowaniem J. odpowiadał za kradzież z włamaniem.

Przewodniczący składu orzekającego sędzia Marcin Ciepiela powiedział, że sąd I instancji prawidłowo ocenił dowody, które były wystarczające do wydania rozstrzygnięcia, jakie zapadło.

Zwrócił uwagę, że wyjaśnienia oskarżonego zostały podważone nie tylko przez dowody, ale również przez prawa fizyki, z którymi nie sposób polemizować. - Takie podważenie jest wielokroć silniejsze. Jeśli coś nie może zaistnieć w rzeczywistości, to nie zaistniało - dodał sędzia, który przytoczył również treść opinii biegłych i wyniki eksperymentu procesowego.

Potwierdziły one, że J. nie mógł otworzyć drzwi topiącego się auta. Samochód nie mógł też „przypadkiem” stoczyć się do stawu, znalazł się w wodzie na skutek celowego działania J.

- Stoczenie samochodu w sytuacji, gdy znajduje się w nim osoba głęboko nietrzeźwa, musi być interpretowane jako chęć zabójstwa - powiedział sędzia Ciepiela. Według sądów obu instancji motywem zbrodni była chorobliwa zazdrość Andrzeja J., który według biegłych jest impulsywny, chwiejny emocjonalnie i ma niski próg zachowań agresywnych.

Zobacz galerię ze zdjęciami: Aneta została utopiona wraz z autem. Koszmar w województwie śląskim

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