Mateusz Bąkowski zaginął 11 grudnia 2016 roku. Miał wtedy 31 lat. Około południa opuścił dom w Białym Piątkowie w gminie Miłosław i odjechał renault clio. Z ustaleń policjantów wynikało, że tego samego dnia około godz. 16 mógł przebywać w Śremie lub jego okolicach. Później ślad po nim zaginął.

Przełom nastąpił 30 września 2026 roku. Podczas skoordynowanych działań poszukiwawczych prowadzonych na terenie stawu hodowlanego w okolicach Śremu odnaleziono zatopione renault clio. Samochód miał tablice rejestracyjne przypisane do pojazdu zaginionego przed laty Mateusza Bąkowskiego. W jego wnętrzu znajdowały się ludzkie szczątki.

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Konieczne było przeprowadzenie badań genetycznych, które miały pozwolić na ustalenie tożsamości odnalezionej osoby. Wyniki ekspertyzy, uzyskane w ostatnich dniach, potwierdziły, że szczątki należą do mieszkańca gminy Miłosław.

Okoliczności śmierci Mateusza Bąkowskiego nadal są wyjaśniane. Jak przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, sprawa pozostaje otwarta i jest prowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Na obecnym etapie postępowania nie ma dowodów wskazujących na to, by mężczyzna padł ofiarą przestępstwa.

W poszukiwania zaangażowanych było wiele jednostek policji, a także ratownicy Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „SIRON” i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. Działania na wodzie i przyległym terenie wspierał również właściciel łowiska, któremu policja podziękowała za udostępnienie terenu i pomoc w przeprowadzeniu poszukiwań.