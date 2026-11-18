16 radnych było przeciw nazwie Plac Pięciu Rogów.

W 2022 roku plac nazwano placem Poli Negri, ale wojewoda mazowiecki unieważnił tę decyzję.

Ostateczną decyzję podejmie Rada Warszawy.

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Spór o nazwę placu w samym centrum Warszawy

Chodzi o przestrzeń u zbiegu ulic Szpitalnej, Chmielnej, Brackiej, Kruczej i Zgoda. Pomysł, by oficjalnie nazwać ją Placem Pięciu Rogów, poparł wcześniej zespół nazewnictwa miejskiego oraz komisja nazewnictwa Rady Warszawy. Teraz projekt trafił pod obrady radnych Śródmieścia.

Zwolennicy tej nazwy wskazują na jej historyczne korzenie. Jeszcze przed I wojną światową okolicę nazywano „placem pięciu rogów” albo „na pięciu rogach”. Określenie nawiązywało do pięciu narożników kamienic stojących przy skrzyżowaniu Chmielnej, Szpitalnej i Zgody.

Nazwa wróciła do powszechnego użycia ponad dekadę temu, podczas rewitalizacji tego miejsca. Z czasem na dobre zadomowiła się w języku Warszawiaków. Nie przekonało to jednak wszystkich radnych. Negatywne stanowisko zajęły wcześniej śródmiejska komisja ładu przestrzennego i komisja promocji.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rzeźba „Pisklę” na placu Pięciu Rogów w Warszawie

Radni przypomnieli o Poli Negri

W trakcie dyskusji pojawił się pomysł, by plac nosił imię Poli Negri. W 2022 roku warszawscy radni przyjęli uchwałę nadającą temu miejscu właśnie taką nazwę. Decyzję unieważnił jednak ówczesny wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Do tamtej sprawy nawiązał radny PiS Wojciech Chojnowski, który był inicjatorem upamiętnienia aktorki.

– Ta nazwa nic nie wnosi do obiegu kultury, a także promocji. Czym jest Plac Pięciu Rogów dla zagranicznych turystów? A Pola Negri jest pewną wartością, która kojarzona jest z Polską – argumentował.

Podobne zdanie przedstawił radny Krzysztof Górski z PiS. Przekonywał, że Pola Negri była jedną z osób, które dobrze reprezentowały Polskę na świecie. Jego zdaniem nazwa Plac Pięciu Rogów nie pasuje do tak reprezentacyjnego miejsca.

Autor: PHOTO MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS WARSZAWA/ Archiwum prywatne

„Nadawanie nazw przez urzędników jest skandaliczne”

Zastrzeżenia do sposobu procedowania projektu zgłosił także radny KO Grzegorz Rogólski. Krytykował sytuację, w której nazwa funkcjonuje w przestrzeni publicznej, zanim formalnie zdecydują o niej radni.

– Pewna grupa urzędników nadaje nazwę projektowi miejsca, które ma się nazywać tak, jak sobie chcą, jest to miejsce promowane, że tak się nazywa. Nadawanie nazw przez urzędników jest skandaliczne, choć rady zarówno dzielnicy, jak i miasta uznały, że to miejsce nazywa się inaczej – mówił.

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Ostateczny głos należy do Rady Warszawy

Negatywna opinia śródmiejskich radnych nie zamyka sprawy. Nie jest ona wiążąca dla Rady Warszawy. Stołeczni radni mogą przyjąć nazwę Plac Pięciu Rogów mimo sprzeciwu dzielnicy albo odrzucić projekt, nawet jeśli uzyskałby jej poparcie.