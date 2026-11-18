Pokój Zbrodni - były policjant zabił tynkarza

30 lat to za mało? Prokuratura żądała dożywocia

Marcin Z., mąż i ojciec trójki dzieci, w pierwszej instancji został skazany na 30 lat więzienia za zabójstwo budowlańca Marka D, do którego doszło 5 czerwca 2024 r. Według ustaleń Sądu Okręgowego w Warszawie były policjant pozbawił mężczyznę życia, aby uniknąć zapłacenia mu około 29 tys. zł za wykonane prace. Następnie odciął ofierze głowę, rozczłonkował zwłoki, podpalił je i próbował zatrzeć ślady.

Wyrok nie zadowolił żadnej ze stron. Prokuratura oraz pełnomocnik rodziny zamordowanego domagają się dożywotniego pozbawienia wolności.

Obrona chce natomiast uchylenia orzeczenia i przeprowadzenia procesu od początku, ewentualnie złagodzenia kary do 15 lat.

18 listopada przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się ostatnia rozprawa Marcina Z. Na salę rozpraw został doprowadzony w podwójnych kajdankach, założonych na ręce i nogi. Rodzina Marka D. nie została oddzielona od pozostałych uczestników rozprawy pasem bezpieczeństwa.

Oskarżony zachowywał się spokojnie. Nie wykonywał zbyt wielu ruchów, nie spoglądał w stronę żony i córki zamordowanego. Chwilami sprawiał wrażenie znudzonego tym, co działo się na sali.

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Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS

Obrona: to miała być bójka, nie zaplanowane zabójstwo

Według obrońców jedynym racjonalnym przebiegiem wydarzeń jest wersja przedstawiana przez samego Marcina Z. Były policjant utrzymuje, że między nim a Markiem D. doszło do bójki. Budowlaniec miał upaść i uderzyć głową o posadzkę, a oskarżony miał uznać, że mężczyzna nie żyje. Zgodnie z opinią biegłych, Marek D. umarł dopiero w momencie, kiedy były policjant zaczął ucinać mu głowę.

Obrona twierdzi, że Marcin Z. wpadł w panikę i zaczął podejmować chaotyczne, nieracjonalne działania. Adwokaci podkreślali, że na paralizatorze, którym według oskarżenia Marcina Z. miał posłużyć się do obezwładnienia ofiary, nie znaleziono DNA oskarżonego ani Marka D. Na ciele pokrzywdzonego miało również nie być śladów działania prądu elektrycznego.

– Gdyby to było zaplanowane zabójstwo, Marcin Z. przygotowałby się do niego skutecznie. Jako były policjant powinien wiedzieć, że zostawiając dokumenty zmarłego i kupując sprzęt własną kartą, z którego potem skorzystał by pozbyć się ciała, nie uniknie zatrzymania – argumentowali obrońcy.

Chodzi tutaj m.in. o wiadro, piłę oraz palnik. Marcin Z. kupił te przedmioty dzień przed morderstwem w sklepie Leroy Merlin.

Dodatkowo adwokat Bartosz Marczak przekonywał, że w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji miało dojść do poważnych uchybień.

– Najbardziej sprawiedliwym rozstrzygnięciem byłoby uchylenie wyroku i doprowadzenie do sytuacji, w której proces przed sądem pierwszej instancji zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami postępowania – mówił mecenas.

Jednym z poważniejszych zarzutów była forma badania psychiatrycznego prowadzona przez biegłego, na podstawie której wystawiono opinię jakoby Marcin Z. był w pełni poczytalny.

– Biegła nie zadawała żadnych pytań, badanie trwało 2-3 minuty przy otwartych drzwiach i policjantach, którzy to komentowali. Było to bardzo zastanawiające – skomentował oskarżony.

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Prokuratura bez wątpliwości: zaplanował zabójstwo

Zupełnie inaczej wydarzenia ocenia prokuratura. Beata Nowacka z Prokuratury Regionalnej w Warszawie podkreśliła, że dowody wskazujące na zaplanowanie zbrodni są bezsprzeczne.

– Skazany był do niej przygotowany. Sąd pierwszej instancji uznał jego winę, natomiast stwierdził, że sprawiedliwą i adekwatną karą będzie 30 lat pozbawienia wolności, mając przede wszystkim na uwadze jego dotychczasowe życie – mówiła prokurator.

Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS

Zdaniem śledczych wcześniejsza niekaralność Marcina Z. nie może przeważyć nad licznymi okolicznościami obciążającymi. Prokuratura wskazuje na finansowy motyw zbrodni, sposób działania sprawcy, rozczłonkowanie i spalenie ciała oraz późniejsze zacieranie śladów.

– Ilość okoliczności obciążających jest tak znaczna, że jedynie kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności może zostać uznana za sprawiedliwą i adekwatną – argumentowała prokurator Beata Nowacka.

W ocenie prokuratury Marcin Z. działał chłodno, konsekwentnie i bez refleksji. Nie wezwał pogotowia ani policji, nie próbował udzielić Markowi D. pomocy, a po dekapitacji ciała przystąpił do usuwania śladów.

– Mając na względzie bezpieczeństwo społeczeństwa, należy wyeliminować oskarżonego z życia społecznego dożywotnio. W jego postawie nie znaleziono żadnych cech, które pozwalałyby uznać, że rokuje na przyszłość – przekonywała oskarżycielka na sali rozpraw.

Argumentacja obrony, jakoby przedmioty służące do zacierania śladów kupiony z myślą o zwykłych pracach budowlanych, nie trafia do prokuratury.

Do stanowiska prokuratury przyłączył się pełnomocnik rodziny Marka D., adwokat Wojciech Kępka-Mariański.

– Trzydzieści lat to zdecydowanie za mało. Mamy do czynienia z kwalifikowanym typem zabójstwa. Sposób dokonania tej zbrodni, obchodzenia się ze zwłokami oraz okoliczności dotyczące samego oskarżonego przemawiają za zastosowaniem najwyższego wymiaru kary – mówił prawnik. – Co trzeba zrobić w tym kraju, żeby dostać dożywocie!?

Rodzina zamordowanego domaga się również podwyższenia zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy przyznał żonie i córce Marka D. po 250 tys. zł. Pełnomocnik chce, aby kwoty te wzrosły do 500 tys. zł dla każdej z kobiet.

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„Chciałam dla niego kary śmierci”

Żona i córka Marka D. nie mają wątpliwości, że Marcin Z. powinien spędzić w więzieniu resztę życia.

– Pieniądze nie mają już teraz znaczenia. Męża nie ma. Tak naprawdę chciałam kary śmierci dla tego człowieka, ale w Polsce nie ma takiej kary – mówiła pani Monika, żona zamordowanego.

Jak relacjonowała, podczas procesu Marcin Z. nie okazywał emocji.

– Cały czas patrzył obojętnie. Tak jakby nic się nie stało, jakby to był proces o fakturę, o to, czy zapłacił mężowi za wykonaną usługę – powiedziała. Córka zamordowanego również domaga się najsurowszego możliwego wyroku.

– Już nic nie zwróci życia mojego taty, ale uważam, że ten człowiek powinien dostać najmocniejszy wyrok, jaki istnieje w tym kraju – podkreśliła Nikola.

Bliscy Marka D. zapowiedzieli, że będą walczyć do końca. Rodzina wygrała już prawomocnie postępowanie cywilne dotyczące niezapłaconej faktury. Według żony zamordowanego dokumenty, w tym umowa i protokół odbioru prac bez zastrzeżeń, jednoznacznie potwierdzały zasadność roszczenia.

Oskarżony przeprosił rodzinę

Po mowach końcowych głos zabrał także sam Marcin Z. Przyłączył się do wniosków swoich obrońców. Przeprosił bliskich Marka D., ale ponownie zaprzeczył, aby planował zabójstwo.

– Nie chciałem, żeby to się stało. Nie jestem bez winy i przyczyniłem się do tego. Próbuję sobie to wszystko poukładać w głowie – powiedział.

Prosił również, aby medialne i internetowe ataki nie były kierowane przeciwko jego rodzinie. Twierdził, że jego córka miała myśli samobójcze z powodu hejtu.

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– To jakaś abstrakcja. W życiu bym się nie spodziewał, że będę się bronił przed zbrodnią, której nie popełniłem. Proszę, aby sąd wymierzył mi karę za to, co zrobiłem, a nie za zbrodnię, o którą jestem oskarżany – zwrócił się do składu orzekającego.

Marcin Z. konsekwentnie uważa, że w momencie ćwiartowania Marka D., wierzył, że ten nie żyje. Pozbycie się zwłok miało być działaniem w afekcie i przerażeniu z powodu wypadku, który spowodował.

Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS

Ogłoszenie wyroku 30 listopada

Sąd Apelacyjny odroczył ogłoszenie wyroku do 30 listopada. Marcin Z. ma zostać doprowadzony na salę sądową.

Dopiero po ogłoszeniu orzeczenia Sądu Apelacyjnego wyrok stanie się prawomocny. Stronom będzie mogła przysługiwać kasacja do Sądu Najwyższego, ale nie może ona opierać się wyłącznie na zarzucie niewspółmierności wymierzonej kary.