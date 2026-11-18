Wszystko miało wyglądać jak prawdziwa policyjna akcja. Mundury, wyposażenie, kajdanki, samochody do złudzenia przypominające nieoznakowane radiowozy. Przestępcy doskonale wiedzieli, że widok funkcjonariuszy może uśpić czujność nawet najbardziej ostrożnej osoby. Pod pretekstem zatrzymania lub przeprowadzenia czynności służbowych dostawali się na posesje i do mieszkań. Wtedy kończyło się udawanie. Zamiast prawdziwych policjantów przed przerażonymi ludźmi stali bezwzględni bandyci, gotowi na wszystko, by zdobyć pieniądze i kosztowności.

Ich ofiary były obezwładniane, krępowane i zastraszane przedmiotami przypominającymi broń palną. Niektórych napastnicy pozbawiali wolności, wywozili w odludne miejsca i przywiązywali do drzew. Ludzie, którzy jeszcze chwilę wcześniej byli przekonani, że mają do czynienia z funkcjonariuszami, stawali się bezbronni wobec brutalnych przestępców.

– Sprawcy za każdym razem działali w sposób bezwzględny i brutalny, nie wahając się stosować przemocy nawet wobec starszych osób – informuje Komenda Stołeczna Policji.

Przypięli mężczyznę do rury. Innego porwali i porzucili w lesie

Śledczy ustalili, że grupa działała co najmniej od marca 2026 roku. Jeden z pierwszych napadów miał miejsce na Podlasiu. Fałszywi policjanci pojawili się na posesji mężczyzny, oznajmiając, że zamierzają go zatrzymać i zabezpieczyć jego majątek. Pokrzywdzony został skuty kajdankami, a następnie przypięty opaską zaciskową do rury grzewczej. Bezradny nie mógł zrobić nic, kiedy napastnicy zabierali jego kosztowności i pieniądze. Wartość łupów z tego jednego napadu wyniosła ponad 291 tysięcy złotych!

To był dopiero początek. Przestępcy atakowali w kolejnych miejscowościach, a wartość zrabowanego majątku rosła w zastraszającym tempie. Pod koniec lipca podczas jednego z rozbojów łupem napastników padły przedmioty i pieniądze o wartości blisko 4,5 miliona złotych! Gang nie ograniczał się do jednego województwa. Napadów dokonywano na Podlasiu, Kujawach i Mazowszu.

Jedną z najbardziej przerażających historii „Super Express” opisał już na początku września. W niewielkim Zalasie pod Ostrołęką fałszywi policjanci wtargnęli na posesję, ograbili domowników, a jednego z nich porwali! Mężczyzna został wywieziony z własnego domu i porzucony w lesie. Jak obecnie ustaliła prokuratura, łupem napastników padło wówczas 500 tysięcy złotych, 60 tysięcy dolarów oraz złota biżuteria warta 15 tysięcy złotych. Jeszcze kilka miesięcy temu sprawcy pozostawali nieuchwytni, a teraz ten brutalny napad jest jednym z wątków wielkiego śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej.

We wrześniu bandyci uderzyli także w jednej z podwarszawskich miejscowości. Tym razem urządzili zasadzkę na kierowcę. Zajechali mu drogę, a następnie, grożąc przedmiotem przypominającym broń, wyciągnęli go z samochodu i pozbawili wolności. Łupem przestępców padł majątek wart ponad 4,7 miliona złotych!

Jedną z ofiar grupy była również starsza kobieta, której dramat opisaliśmy już w „Super Expressie”. 7 sierpnia napastnicy wtargnęli do budynku przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie. Pani Maria (imię zmienione) została przewrócona, była szarpana i kopana. Przestępcy przez wiele godzin ją terroryzowali, grożąc między innymi oblaniem twarzy żrącą substancją. Wcześniej obezwładnili również dwóch mężczyzn. Z budynku wynieśli pieniądze i kosztowności.

– Wiedziałam, że tak się nie zachowuje policja – opowiadała nam kobieta, która przeżyła ten koszmar.

Skala działalności gangu jest porażająca. Jak wynika z informacji przekazanych „Super Expressowi” przez Prokuraturę Krajową, śledczy powiązali ze sobą siedem napadów dokonanych między 3 marca a 15 września 2026 roku. Przestępcy działali w różnych konfiguracjach osobowych, zmieniali miejsca ataków, wykorzystywali różne samochody i policyjne przebrania. Łączna wartość zrabowanych pieniędzy, biżuterii, luksusowych zegarków i innych kosztowności jest szacowana na blisko 14 milionów złotych!

– Ich przestępcze działanie sprowadzało się również do krępowania pokrzywdzonych z wykorzystaniem kajdanek i metalowych opasek zaciskowych, pozbawiania wolności pokrzywdzonych oraz ich wywożenia w rejon nieużytków leśnych, gdzie byli przywiązywani do drzew – przekazała „Super Expressowi” Prokuratura Krajowa.

Mundury, broń i fałszywe radiowozy. Policjanci odkryli magazyn gangu

Rozpracowaniem grupy przez kilka miesięcy zajmowali się funkcjonariusze stołecznego Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw, współpracujący z policjantami z Bydgoszczy, Białegostoku i Radomia oraz Prokuraturą Krajową. Sprawa była na tyle poważna, a podejrzani na tyle niebezpieczni, że do akcji zatrzymań skierowano również kontrterrorystów.

49-letni Robert J. został zatrzymany w jednym z hoteli na warszawskim Mokotowie. 42-letni Radosław R. i 58-letni Piotr S. wpadli w mieszkaniach na terenie stolicy. Policjanci odkryli też miejsce, które służyło przestępcom za magazyn. To, co tam znaleźli, pokazało, jak starannie przygotowywali się do napadów i jak wiele wysiłku wkładali w stworzenie pozorów prawdziwych policyjnych akcji.

Zabezpieczono elementy policyjnych mundurów, kamizelki taktyczne i kuloodporne, kilkanaście tablic rejestracyjnych, atrapy broni, prawdziwą krótką broń palną, a także samochód wykorzystywany do udawania nieoznakowanego radiowozu. W miejscach związanych z podejrzanymi znaleziono ponadto około 100 tysięcy złotych w gotówce, kilkanaście telefonów, karty SIM, urządzenia zagłuszające sygnał GPS i kopię druków procesowych używanych przez policję. Cały ten arsenał miał służyć ludziom, którzy z podszywania się pod stróżów prawa uczynili sposób na zdobywanie fortuny.

Według ustaleń prokuratury Robert J. i Radosław R. odgrywali główne role w grupie. Obaj byli już wcześniej karani i za zarzucane im przestępstwa mają odpowiadać w warunkach recydywy. Piotr S. jest podejrzany o pomocnictwo w jednym z rozbojów. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zostali tymczasowo aresztowani.

Ale trzech zatrzymanych to jeszcze nie wszyscy ludzie, którzy mieli stać za serią brutalnych napadów. Prokuratura ustaliła, że sprawcy działali w wieloosobowych konfiguracjach, a poszczególne rozboje były przeprowadzane przez różne osoby. Oznacza to, że śledztwo wciąż nie jest zakończone. Policjanci nadal próbują ustalić tożsamość pozostałych uczestników przestępczego procederu i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Kto jeszcze brał udział w napadach, podczas których ludzie byli bici, wiązani i wywożeni do lasu? Ilu uczestników tej przestępczej działalności pozostaje na wolności? I kiedy, jeśli w ogóle, odpowiedzą za swoje czyny? Na te pytania śledczy wciąż szukają odpowiedzi.

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