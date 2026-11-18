48-letni mieszkaniec Kęt wybiegł na ulicę, machając repliką miecza japońskiego, co zaalarmowało służby.

Podczas policyjnej interwencji w jego domu, nietrzeźwy mężczyzna (2,9 promila) znieważał, naruszał nietykalność i groził śmiercią funkcjonariuszom.

Agresor został zatrzymany i osadzony, a za swoje czyny grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności; policja podziękowała również kierowcom za szybkie zgłoszenie zdarzenia.

Pijany mężczyzna wybiegł na ulicę z mieczem japońskim

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 14 listopada 2026 roku, tuż po godzinie 21:00. Operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie o agresywnym napastniku, który z niebezpiecznym narzędziem w dłoni siał postrach na ulicy Krakowskiej w Kętach. Na miejsce natychmiast skierowano patrole Policji oraz Straży Miejskiej.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, na szczególne wyróżnienie zasługuje wzorowa postawa dwóch kierowców. Świadkowie, widząc irracjonalne i skrajnie niebezpieczne zachowanie pijanego mężczyzny, natychmiast zawrócili swoje pojazdy. Nie tylko powiadomili odpowiednie służby, ale również na bieżąco wskazywali mundurowym kierunek ucieczki agresora, co pozwoliło na błyskawiczne zlokalizowanie zagrożenia.

Funkcjonariusze ustalili, że napastnik zbiegł do jednego z pobliskich domów jednorodzinnych. Mundurowi podjęli decyzję o siłowym wejściu do budynku. Wewnątrz zastali kompletnie pijany duet: 53-letnią kobietę oraz jej skrajnie pobudzonego, 48-letniego partnera, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego sprawcy.

Awantura podczas zatrzymania. Agresor miał prawie 3 promile

Na widok policyjnych mundurów 48-letni mieszkaniec Kęt wpadł w furię. Podczas obezwładniania mężczyzna zaczął naruszać nietykalność cielesną funkcjonariuszy, wyzywał ich wulgarnymi słowami oraz groził policjantom śmiercią. Mundurowi zdołali go jednak szybko obezwładnić i zabezpieczyli replikę miecza japońskiego.

Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany agresor miał w organizmie aż 2,9 promila alkoholu. Trafił on prosto do celi w oświęcimskiej komendzie policji. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi mu rok więzienia, natomiast za naruszenie nietykalności i groźby karalne przed sądem może usłyszeć wyrok nawet do 3 lat pozbawienia wolności.