Mercedes zmiażdżył fiata. Zginęło pięć osób z trzech pokoleń

Wieś Boksycka leży na przedmieściach Ostrowca Świętokrzyskiego, po obu stronach ruchliwej drogi krajowej nr 9. Prosty, drewniany krzyż stojący za barierkami wiaduktu nad torami przypomina o tragedii, do której doszło nad ranem 28 maja 2023 roku.

Po rodzinę R., która bawiła się na weselu, przyjechał senior rodu, pan Zenon. Do domu nie mieli daleko, a warunki na drodze były bardzo dobre. Z przeciwnego kierunku nadjeżdżał Piotr M. Według ustaleń śledczych jego mercedes pędził z prędkością około 190 km/h.

Na łuku drogi samochód zahaczył o krawężnik. Później wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Luksusowy mercedes czołowo uderzył w leciwego fiata punto.

– Kierowca spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków. Piotr M. w chwili zdarzenia miał ponad 1,1 promila alkoholu we krwi. Badania potwierdziły także obecność w jego organizmie kokainy i marihuany – dowodził później w akcie oskarżenia prokurator Rafał Świstak.

„To było kłębowisko ciał”. Przerażająca relacja świadka

Widok na miejscu tragedii był wstrząsający. Fiat został doszczętnie zniszczony, a znajdujący się w nim pasażerowie odnieśli katastrofalne obrażenia.

– To było kłębowisko ciał. Jedna z ofiar punto wypadła i leżała przed autem na asfalcie. Miała rozbitą czaszkę. W punto trudno było rozpoznać, kim są ofiary. Nagle z tyłu poruszył się chłopiec – wspominał jeden ze świadków.

Piotr M. był przytomny. Siedział oparty o swojego mercedesa. Według relacji świadków nie pytał, co stało się z ludźmi podróżującymi fiatem. Interesowało go przede wszystkim to, co wydarzy się z nim samym. Domagał się od obecnych na miejscu telefonu. Nie uronił ani jednej łzy.

Na miejscu zginęli Zenon R. (†73 l.), jego syn Paweł (†43 l.), synowa Agnieszka (†38 l.), wnuk Adrian (†19 l.) oraz jego koleżanka Agnieszka (†18 l.). Trzy pokolenia, pięć istnień ludzkich.

Z wypadku ocalał jedynie 16-letni wówczas Ernest.

– Czas nie leczy ran, to nieprawda. Nikt od nich ani od tej dziewczyny nie podniósł się po tym do pionu – mówi mężczyzna spotkany na cmentarzu w Szewnej, gdzie spoczywa rodzina R. – Niby są, a ich nie ma.

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Jedyny ocalały stanął przed sądem. „Nie padło słowo przepraszam”

Piotr M. zatrudnił dwóch renomowanych adwokatów. Kiedy w czerwcu 2024 roku przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął się jego proces, nie pojawił się osobiście na sali rozpraw. Oficjalnie ze względu na stan zdrowia przebywał w areszcie śledczym w Krakowie.

W rozprawach uczestniczył zdalnie, za pośrednictwem internetu. Nie odpowiedział nawet na pytanie, czy rozumie, o co został oskarżony. Sprawiał wrażenie przejętego, wielokrotnie zdejmował okulary, aby przetrzeć oczy. Nie przeprosił jednak wówczas bliskich ofiar. Zrobił to dopiero pod koniec procesu.

– Nie padło słowo przepraszam. Nigdy się nie próbował kontaktować – przyznawał przed sądem Ernest, jedyny ocalały z wypadku członek rodziny R.

Chłopak ledwo uszedł z życiem. Mimo to obrońcy oskarżonego przez dłuższy czas zadawali mu pytania, które nie wnosiły nic istotnego do sprawy, a jedynie przysparzały mu cierpienia.

Podobnie wyglądało przesłuchiwanie innych świadków. Mecenasi pytali między innymi o tak osobliwe kwestie, jak to, czy w kilkunastoletnim jeepie zamontowana jest... czarna skrzynka.

Jednak kiedy pytania kierowano do oskarżonego i jego obrońców, cała trójka milczała.

„W moich oczach jest pan mordercą”. Matka ofiary zwróciła się do oskarżonego

Jednym z najbardziej przejmujących momentów procesu było wystąpienie pani Barbary, matki Kasi. Kobieta, z trudem powstrzymując łzy, zwróciła się bezpośrednio do Piotra M.

– W moich oczach jest pan mordercą. Jakby się pan czuł, gdybym zrobiła to z pana dzieckiem? – zapytała.

Oskarżony nie odpowiedział. Jego obrońcy w tym czasie przeglądali dokumenty w swoich teczkach.

Piotr M. nie poczuwał się do winy. Jego adwokaci wskazywali, że fiatem podróżowało sześć osób zamiast pięciu, a pasażerowie nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Biegli orzekli jednak, że okoliczności te nie miały znaczenia dla skutków wypadku.

Obrona przekonywała również, że drogę mercedesowi miał zajechać tajemniczy biały bus.

Sąd nie znalazł okoliczności łagodzących. Zapadł surowy wyrok

Sąd pierwszej instancji skazał Piotra M. na 14 lat pozbawienia wolności. Orzeczono również 300 tys. zł nawiązki oraz inne konsekwencje prawne.

– Jedyną przyczyną wypadku było nieprawidłowe prowadzenie pojazdu przez oskarżonego – stwierdził podczas ogłaszania wyroku sędzia Dariusz Barczak.

Podkreślił, że uderzenie mercedesa miało miażdżące skutki dla fiata punto, w którym zginęło pięć osób.

– Ze względu na skalę tragedii i rażące naruszenie przepisów w ruchu drogowym, sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących, które mogłyby wpłynąć na złagodzenie kary – zaznaczył sędzia.

Zabił pięć osób, ale domagał się uniewinnienia. Sąd obniżył mu karę

Obrońcy Piotra M. złożyli apelację od wyroku, domagając się uniewinnienia swojego klienta od najpoważniejszego zarzutu.

Ich zdaniem sąd w Ostrowcu Świętokrzyskim popełnił błędy w ocenie materiału dowodowego i nie uwzględnił wszystkich okoliczności sprawy.

Ostatecznie rok temu sąd drugiej instancji w Kielcach obniżył karę Piotrowi M. do 12 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Sprawcy tragedii w Boksycce przysługuje możliwość ubiegania się o kasację wyroku przed Sądem Najwyższym.

Jak ustaliliśmy w biurze prasowym Sądu Najwyższego, na tę chwilę taka sprawa nie jest rozpoznawana.