Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Nowe dowody w sprawie Michała Oksińskiego

Trwają intensywne prace nad dokładnym zrekonstruowaniem przebiegu dramatycznych wydarzeń z 7 listopada. Przypomnijmy, że na Rynku Głównym w Krakowie 24-letni Michał Oksiński pozbawił życia sześć osób, a piętnastu kolejnym zadał rany. Zanim jednak napastnik pojawił się w stolicy Małopolski, zamordował w Ostrowcu Świętokrzyskim własnych rodziców i młodszą siostrę.

Śledztwo w tej sprawie stale przynosi nowe ustalenia. Z informacji, do których dotarł Onet, wynika, że do akt trafiły już zapisy z kamer nasobnych funkcjonariuszy obezwładniających mordercę. Oprócz tego specjaliści zdołali otworzyć sejf zlokalizowany w domu należącym do sprawcy, a także sfinalizowali szczegółowe oględziny auta, którym poruszał się zamachowiec.

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Prokurator Eryk Stasielak o zawartości sejfu Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

W trakcie przeszukiwania lokalu należącego do rodziny Oksińskich w Ostrowcu Świętokrzyskim natrafiono na sejf. Zabezpieczona skrytka została już otwarta przez pracujących nad sprawą ekspertów.

„Udało się go otworzyć. Znaleziono w nim m.in. kolejną amunicję. Były tam jeszcze inne przedmioty, ale nieistotne dla tej sprawy, choć wszystko podlega jeszcze analizie. W sejfie nie odkryto natomiast niczego, co mogłoby wskazywać na motywy działania sprawcy” – przekazał Onetowi prok. Eryk Stasielak, naczelnik małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Chociaż śledczym udało się dotrzeć do zawartości pancernej szafki, wciąż brakuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o motywy, jakimi kierował się 24-letni morderca.

Oględziny samochodu Michała Oksińskiego. Prokurator Przemysław Nowak ujawnia arsenał

Ważnych informacji dostarczyła również dokładna kontrola pojazdu, z którego Michał Oksiński korzystał w dniu ataku. Kryminalistycy zakończyli już swoje czynności przy tym samochodzie. Wewnątrz nie natrafiono na żadne kamery nagrywające poczynania 24-latka, ale zabezpieczono szereg innych obiektów istotnych dla prowadzonego postępowania.

Wśród znalezionych w pojeździe rzeczy znalazł się tłumik zamontowany na jednej ze sztuk broni. Największe poruszenie wywołuje jednak ogromna liczba pozostawionych w środku łusek.

„W pojeździe zabezpieczono też mnóstwo łusek. Z ich liczby wynikałoby, że sprawca oddał ponad 100 strzałów” – ujawnił Onetowi prok. Eryk Stasielak.

Wiadomo już także, jak potężnym uzbrojeniem dysponował zamachowiec. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, 24-letni sprawca posiadał dwa karabiny AR-15 kalibru 5,56 mm oraz dwa pistolety, którymi były Ruger kalibru 5,6 mm LR i Glock kalibru 9 × 19 mm.

Nagrania z kamer policjantów po zamachu w Krakowie. Ponad 500 sztuk amunicji

W ręce służb wpadło również przynajmniej około 500 sztuk nabojów różnego kalibru. Z kolei dla odtworzenia finałowej fazy ataku kluczowe będą wideo z kamer nasobnych dwójki mundurowych, którzy ujęli strzelca.

Według doniesień portalu Onet w momencie podejmowania interwencji obaj policjanci mieli uruchomione osobiste rejestratory obrazu. Zapis ten trafił już w ręce prokuratorów i jest obecnie wnikliwie badany przez specjalistów.

„Rzeczywiście, zabezpieczone zostały nagrania z kamer nasobnych policjantów. Mogę potwierdzić, że obaj je posiadali. Nie chciałbym na tym etapie śledztwa mówić, co na nich jest” – powiedział prok. Eryk Stasielak.

Przedstawiciel prokuratury zaznaczył, że materiały te stanowią niezwykle istotny dowód, a ich wyrywkowe upublicznienie mogłoby zakłócić prawidłową ocenę całego przebiegu dramatycznych wydarzeń.

Zabezpieczone filmy pozwolą śledczym precyzyjnie prześledzić działania policjantów, których zdecydowana reakcja uniemożliwiła mordercy dalsze prowadzenie ataku.

Zaszyfrowany telefon Michała Oksińskiego. Śledczy badają cztery urządzenia z auta

Przeszukanie pojazdu należącego do Michała Oksińskiego przyniosło jeszcze jedno odkrycie. Funkcjonariusze natrafili w aucie na cztery telefony komórkowe, a z większej części z nich zdołano już zgrać zawartość.

Komplikacje wystąpiły przy próbie sprawdzenia jednego ze smartfonów, który miał całkowicie wyczerpaną baterię. Skutkowało to automatycznym zaszyfrowaniem urządzenia i zablokowaniem dostępu do zapisanych w pamięci plików.

Mimo tych trudności prokurator Eryk Stasielak deklaruje, że specjaliści nie ustają w wysiłkach i próbują złamać zabezpieczenia opornego aparatu.

Zbadanie zawartości wszystkich telefonów może rzucić nowe światło na kontakty 24-latka i jego działania bezpośrednio przed masakrą. Śledczy na tym etapie nie zdradzają, czy w pamięci urządzeń znaleziono ślady planowania tego krwawego ataku.