Straszna choroba przerwała szczęście Anity i Adriana

Anita i Adrian Szymaniak poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wystąpili w 3. edycji eksperymentu i udowodnili, że telewizyjny ślub z nieznajomą osobą może być początkiem prawdziwego uczucia. Ich związek przetrwał próbę czasu, a małżonkowie doczekali się dwojga dzieci: Jerzego i Bianki.

Szczęśliwe życie rodziny przerwała jednak straszna choroba. W lipcu 2025 r. u Adriana wykryto glejaka IV stopnia. Mężczyzna podjął walkę z nowotworem, ale mimo leczenia nie udało się go uratować. Zmarł 4 września 2026 r. w wieku 39 lat. Anita została sama z dwójką dzieci.

Anita ze "Ślubu od Pierwszego Wejrzenia" prosi o kontakt

Od śmierci Adriana minęły już ponad dwa miesiące. Anita stopniowo odnajduje się w nowej rzeczywistości, a teraz zdradziła, że ma zamiar zrobić coś, co pozwoli zachować pamięć o ich wspólnej historii. We wtorek, 17 listopada, opublikowała na Instagramie czarno-białą fotografię z mężem. Zdjęcie pochodzi z ich ślubu kościelnego w 2015 r. i przedstawia małżonków w czułym uścisku.

Do fotografii dołączyła wpis, w którym poprosiła obserwatorów o pomoc w znalezieniu osób związanych z rynkiem wydawniczym.

"Ta historia nie może zniknąć"

Kochani, szukam kontaktów dotyczących osób, które mogą pomóc mi przy wszystkich etapach związanych z wydawnictwem książki. Będę ogromnie wdzięczna za każde polecenie. Ta historia nie może zniknąć.

To wskazuje na to, że Anita chce opowiedzieć historię swoją i Adriana w książce. Na razie nie ujawniła jednak, czego dokładnie będzie dotyczyć publikacja ani kiedy mogłaby trafić do czytelników.

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