"Ranczo. Zemsta wiedźm". Co wydarzy się w Wilkowyjach po dziesięciu latach?

Na powrót do Wilkowyj widzowie musieli długo czekać. Jedenasty sezon kultowego serialu TVP nosi tytuł "Ranczo. Zemsta wiedźm" i będzie miał 6 odcinków, ale jak za. Akcja przeniesie widzów dziesięć lat naprzód względem wydarzeń z poprzednich sezonów. W tym czasie sporo się zmieniło, ale nie oznacza to, że mieszkańcy słynnej wsi stracili swój charakter.

Paweł Kozioł (Cezary Żak) będzie się zbliżał do końca drugiej kadencji prezydenckiej. Co będzie robił po opuszczeniu najwyższego urzędu w państwie? Ten wątek będzie jednym z bardziej znaczących. W Wilkowyjach tymczasem wszystko będzie zależało od Czerepacha (Artur Barciś). Podstępny polityk obejmie stanowisko premiera i postanowi zaprowadzić porządek na własnych zasadach. Otoczy się nawet ochroniarzami z SOP, a jego działania doprowadzą do ogłoszenia stanu wojennego w Wilkowyjach! Co z tego wyniknie?

Czerepach za kratami! Co z Lucy i pozostałymi bohaterami?

Najnowsze zdjęcia z 1. sezonu "Rancza" to temat do kolejnych spekulacji fanów. Na jednym z kadrów pojawia się Czerepach za kratami! Czy polityk rzeczywiście poniesie konsekwencje swoich działań? Kraty raczej wyglądają na te, które wieńczą witrynę sklepową, ale nadzieje w wiernych widzach serialu obudziły.

Wredny polityk za kratkami... ile osób o tym by marzyło

Na zdjęciach widzimy oczywiście Lucy (Ilona Ostrowska), o której przyszłość bez ukochanego Kusego (Paweł Królikowski) wszyscy się pytają. Bohaterka uśmiechnięta otwiera szeroko okno w swoim domu. Czy to symbol nowego początku i nadziei na szczęście?

W 6. ostatnich odcinkach "Rancza" pojawią się także nowe postacie. Jedną z nich będzie Ignacy Japycz, kuzyn Stacha Japycza z Australii, w którego wcieli się Daniel Olbrychski.

Ciekawy obrazek widzimy też na słynnej ławeczce. Panowie chyba mocno przesadzą z dyskusjami i być może trunkami, bo ranek zastanie ich śpiących tam, gdzie siedzieli!

Jedno jest pewne: powrót do Wilkowyj już wzbudza wielkie emocje. Najnowsze zdjęcia, które zobaczysz w naszej galerii, tylko je podsycają.

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