Prezydent USA Donald Trump wyraził chęć spotkania z Władimirem Putinem podczas swojej azjatyckiej wizyty, co może zwiastować kluczowe rozmowy na szczycie.

Jednocześnie Rosja, ustami Siergieja Ławrowa, wystosowała ostre ostrzeżenia do Europy, oskarżając ją o "bezpośredni udział w wojnie" na Ukrainie.

Sprawdź, co dokładnie wzbudziło gniew Kremla i jakie konsekwencje dla regionu mogą mieć te napięcia dyplomatyczne.

Trump chce się spotkać z Putinem

Prezydent USA Donald Trump rozpoczął właśnie dwudniową wizytę w Manili. Ma wziąć udział w specjalnym szczycie USA-Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i podpisaniu umowy handlowej z Tajlandią. Później uda się do Shenzhen i to właśnie tam ma zamiar spotkać się oko w oko z Władimirem Putinem.

Powiedział o tym we wtorek w Manili. W czwartek obaj politycy mają wziąć udział w szczycie trójstronnym z udziałem przywódcy ChRL Xi Jinpinga - przypomina PAP. "Jeśli to będzie możliwe, zrobię to, spotkam się z nim" - powiedział Trump dziennikarzom. Wcześniej możliwość spotkania sygnalizował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Ławrow ostrzega Europę. "Bezpośredni udział w wojnie"

Tymczasem we wtorek z Rosji popłynęły kolejne groźby pod adresem Europy - przede wszystkim dotyczące Francji, ale nie tylko. Rozgłośnia RFI podała dzień wcześniej, że francuscy żołnierze od kilku miesięcy biorą udział w tajnej misji szkoleniowej „Wola” w Ukrainie, o której rząd w Paryżu nie poinformował parlamentu. "Niewielkie grupy instruktorów wspierają Kijów w obsłudze przekazanego sprzętu, m.in. armatohaubic Caesar i samolotów Mirage 2000. Instruktorzy korzystają przy tym z bazy tranzytowej w Polsce" - podaje PAP. Publikację RFI potwierdziło agencji AFP anonimowe źródło.

Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji poinformował, że Moskwa przekazała Paryżowi swoje ostrzeżenia. "To nie dotyczy wyłącznie Francuzów, doskonale o tym wiemy. Wyraziliśmy nasze zaniepokojenie (...). Nie chodzi już o wsparcie dla Ukrainy, lecz o bezpośredni udział w wojnie. Ostrzegano państwa zachodnie tysiące razy (...), że jakiekolwiek rozmieszczenie sił stabilizacyjnych będzie oznaczało bezpośrednie i niepodważalne przystąpienie Europy do wojny” - powiedział, cytowany przez agencję AFP.

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