Nie zgłosił śmierci matki i mieszkał z jej zwłokami. Tłumaczył, że nie potrafił się z nią rozstać

Jak opisuje włoski dziennik „Corriere della Sera”, pochodząca z Niemiec Helga Maria Engbarth zmarła w 2018 roku w wieku 86 lat. Kobieta mieszkała w Weronie razem ze swoim synem, Bernardo Rossim, byłym badaczem rynku. Mężczyzna po śmierci matki nie poinformował o tym władz ani żadnej instytucji.

Zamiast tego umieścił ciało kobiety w worku na zwłoki i pozostawił je w mieszkaniu. Później tłumaczył, że nie potrafił rozstać się z matką, z którą przez lata tworzył bardzo bliską relację i prowadził odizolowane od innych życie.

Przez lata na konto wpływała emerytura

Przez cały ten czas na konto nadal trafiało świadczenie emerytalne zmarłej. Łącznie, według włoskich mediów, wypłacono w ten sposób około 100 tys. euro.

Co ciekawe, Rossi nie znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Rodzina była właścicielem nieruchomości w Weronie, które przynosiły dochody z najmu. Mimo to mężczyzna nie zgłosił zgonu matki i przez kolejne lata pobierał pieniądze, do których nie miał prawa.

Wszystko wyszło na jaw przez opuszczony budynek i skargi sąsiadów

Sprawa ujrzała światło dzienne dopiero w 2023 roku. Mieszkańcy skarżyli się wtedy na bezdomnych pojawiających się w opuszczonym budynku przy via Verga w Weronie. Nieruchomość należała właśnie do Helgi Marii Engbarth i jej syna.

Straż miejska próbowała skontaktować się z właścicielką, jednak bezskutecznie. Funkcjonariusze zaczęli więc zadawać pytania Rossiemu. Jego wyjaśnienia wzbudziły podejrzenia śledczych. Twierdził między innymi, że matka przebywa u krewnych w Niemczech.

Policjanci ustalili jednak, że starsza kobieta od lat nie kontaktowała się z lekarzem rodzinnym i nie korzystała z opieki medycznej. To skłoniło prokuraturę do wydania zgody na przeszukanie mieszkania.

Makabryczne odkrycie w sypialni. Zwłoki w worku na łóżku

23 maja 2023 roku funkcjonariusze weszli do mieszkania przy via Marco Polo. W sypialni odnaleźli ciało kobiety. Zwłoki znajdowały się w worku na łóżku małżeńskim.

Po ujawnieniu sprawy przeciwko Bernardowi Rossiemu wszczęto postępowanie dotyczące oszustwa na szkodę włoskiego odpowiednika ZUS oraz ukrywania zwłok. Jak podaje „Corriere della Sera”, mężczyzna porozumiał się z prokuraturą i zgodził na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Oddał ponad 120 tysięcy euro

Jeszcze przed zakończeniem sprawy Rossi zwrócił instytucji emerytalnej ponad 101 tys. euro nienależnie pobranych świadczeń. Dodatkowo zapłacił około 20 tys. euro odsetek, kar i kosztów prawnych.

W ten sposób zakończyła się jedna z najbardziej szokujących spraw, jakie w ostatnich latach ujawniły włoskie media. Sam mężczyzna do dziś nie przedstawił innego wyjaśnienia swojego zachowania poza tym, że nie potrafił pogodzić się ze śmiercią matki.

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