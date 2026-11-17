Robert Lewandowski inwestuje w luksusowy apartamentowiec przy ulicy Chłodnej

Wśród inwestorów odpowiadających za nowy gmach powstający na terenie warszawskiej Woli znalazł się słynny piłkarz i ikona polskiej kadry narodowej Robert Lewandowski. Chodzi o ekskluzywny budynek mieszkalny, a prace budowlane prowadzone są aktualnie na działce przy ulicy Chłodnej 35.

Projekt zakłada stworzenie prawdziwego raju dla najzamożniejszych klientów, którym udostępnione zostaną całodobowa recepcja z usługami concierge oraz zaawansowane systemy biometryczne weryfikujące dostęp do poszczególnych stref obiektu. Przyszli mieszkańcy skorzystają również z prywatnego basenu, sauny, siłowni, własnej sali kinowej, a także ze specjalnych pokoi degustacyjnych wyposażonych w niezależną kuchnię oraz część barową.

Serwis muratorplus zwraca uwagę na nietypowe rozwiązanie zastosowane w podziemnej hali garażowej. Zostanie ona przedzielona wewnętrznymi ściankami na stylowe boksy, co sprawi, że każde auto zyska przestrzeń przypominającą indywidualny garaż.

Projektanci wzięli pod uwagę obecne czasy pełne kryzysów i zadbali o kwestie obronne, dlatego pod ziemią zaplanowano specjalny dwupoziomowy schron dla mieszkańców. Konstrukcję tę opracowano przy udziale ekspertów z Wojskowej Akademii Technicznej.

Koszt zakupu nieruchomości w tym miejscu odpowiada oferowanemu standardowi. W 2026 roku nabywca jednego z 54 dostępnych lokali zapłacił za niego przeszło 10,7 mln zł, co oznacza, że stawka za jeden metr kwadratowy przebiła pułap 80 tys. zł.

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Robert Lewandowski i firma Monting Development rozwijają kolejne inwestycje

Przedsięwzięcie na Woli realizuje spółka Monting Development, którą kieruje prezes Danilo Djurović, natomiast jednym ze współwłaścicieli podmiotu jest Robert Lewandowski. Znajdujący się u schyłku sportowej kariery zawodnik coraz śmielej planuje swoją przyszłość w sektorze nieruchomości, angażując się nie tylko w projekt przy Chłodnej, ale też w budowę kompleksu przy ulicy Cynamonowej na Ursynowie oraz podwarszawskiego osiedla Mistrzów Olimpijskich w Mysiadle.

Budowa ekskluzywnego obiektu przełoży się również na konkretne korzyści dla okolicznej społeczności. Spółka Monting Development sfinansuje z własnego budżetu remont odcinka ulicy Chłodnej pomiędzy Żelazną a Wronią, co pozwoli odnowić jeden z najbardziej zniszczonych ciągów komunikacyjnych w tej części dzielnicy.